盧駿匡：離底尚遠 勿輕言撈貨

本周恒指繼續調整，以上提及的支持亦已失守。技術上下一個明顯支持將會是大約24,900點，原因是8月15日及1月3日見底反彈時都是接近此水平。但據過往經驗，技術支持多會久守必失，因此今次下破的機會會較過往高。

料一浪低於一浪 維持做淡策略

如讀者按上期策略於相對高位減持股份，並買入反向ETF，本周應跑贏大市並錄得不俗的盈利。由於現時與24,900點仍然有一定距離，因此可繼續維持做淡策略。當跌近相關明顯支持時，才開始分段獲利。以現時的一浪低於一浪走勢來看， 後市繼續破底機會不低。

對於貼市的投資者而言，可考慮運用衍生工具做淡跑輸恒生指數或有壞消息的股份。當中的板塊包括石油、本地地產、澳門賭業、內銀、手機及港交所等。相反，切忌因股價大幅調整，而主觀地推測離底不遠，入市撈底。據筆者的研究數據顯示，現時距離真正見底的水平仍然很遠，假如貿然入市，只會撈極都未見底，到真正見底時已耗盡彈藥。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]