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經濟
2019年9月27日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
發展局擬5年收回400公頃新界地 包括古洞北粉嶺北洪水橋 下季申撥款
黃遠輝：無助減輕土地短缺
恒地：新界北100萬呎農地配合收地
來季新住宅供應3080伙
測量師學會籲重啟私人參建居屋 116幢工廈改裝住宅
港航「宮鬥」內幕 鍾國頌收12.5億撤訴 獲免私人債務等 鍾：事件解決無謂多說
港航未來命運 視乎股東注資
消委會倡收窄高利貸定義至48厘
虛銀要求押後開業 金管局：無硬性規定
高銀指撻訂公司已清盤
環球資源：展會預先登記買家略跌
內銀撥備覆蓋設上限 鼓勵放水 可支持實體經濟 市場憧憬增利潤派息
調整覆蓋率可影響放貸量
港出口挫6.3% 連跌10個月
內房資金趨緊 瑞銀降恒大融創目標價
恒生中國成首家外資行參與內地債市
金管局發4銀行牌 平安華夏上榜
彭博：WTO准美對歐產品徵關稅 涉80億美元貨物 歐盟將反擊
特朗普面臨彈劾 美股早段窄幅上落
加拿大麥當勞試用人造肉 Beyond Meat早段飈12%
張兆聰：領展「落難」 估值已反映悲觀前景
力伍：華為求存 關鍵在自研能力
技術取勝：深高速10天線為短線支持
盧駿匡：離底尚遠 勿輕言撈貨
銀行家送別陳德霖 贈高球蛋糕
美作者捧港交所踩倫交所
劉思明：物管股向好 雅生活有望重估
周顯：富豪先人一步做「基建」
譚新強：在耶魯討論香港和中美問題
湯文亮：不能以小人之心度君子之腹
愛爾蘭受惠英脫歐 吸投資移民
匯璽III次輪352伙近售罄 兩輪累沽690伙 大手客3.3億掃8伙
維他奶家族成員6200萬購赤柱翠屋
仲量聯行：核心寫字樓空置率5年高
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技術取勝：深高速10天線為短線支持
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【明報專訊】海螺水泥50天線見支持（圖）
郵儲行中線或上試5元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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發展局擬5年收回400公頃新界地 包括古洞北粉嶺北洪水橋 下季申撥款
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