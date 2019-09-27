力伍：華為求存 關鍵在自研能力

華為從1987年一路走來，成為全球最大的5G網絡設備製造商，也是僅次於三星、領先於蘋果的全球第二大智慧型手機製造商。華為董事長梁華在發布半年報時說，2019年是華為艱難的一年，仍然要為「求生存」而奮鬥。他做出此番表態的背景是美國政府糾集盟友全力封鎖華為，打壓以華為為代表的中國科技企業，企圖摧毀中國在5G領域內的優勢地位。

5月15日美國商務部將華為及其68家子公司列入「實體清單」，在未經美國政府批准的情况下，禁止華為購買美國企業生產的零件及部件。Google母公司Alphabet隨後吊銷了華為的安卓（Android）系統授權。

核心零部件仍依賴美企

此舉將對華為消費者業務產生深遠的影響。Gartner研究副總裁Annette Zimmermann認為，不會有太多使用者願意為了華為而妥協不用Google應用服務。他所言非虛，根據Counterpoint Research資料顯示，美國禁令對中國以外的銷售造成的打擊甚巨，華為第二季度在歐洲的市場佔有率從第一季度的24.9％下滑至19.3％。如果華為於9月18日發布的Mate 30系列在歐洲失利，華為市場份額將進一步下跌，恐令華為衝擊三星問鼎全球第一寶座的願望落空。

除華為消費者業務在「美國禁令」射程範圍之內，華為的另一塊「左膀右臂」運營商業務也在「命中範圍之內」。 美國號召盟友封鎖華為5G設備，所幸這張封鎖之網並不牢固，除澳洲堅定跟隨美國之外，一些國家的立場出現軟化和觀望。華為截至目前獲得60多個5G商業合同，已發送20多萬個5G基站。但不可否認華為5G之路雖領先世界但仍充滿荊棘。

世事難料，一路高歌猛進的華為此次遭遇的「美國出口禁令」逆風如此之迅猛和擊中要害，不禁令人擔憂。

華為的短板在於部分核心零部件非常依賴美國廠商，特別是晶片軟硬體領域。在晶片領域，華為早已準備，旗下子公司海思半導體自主研發的麒麟晶片，已成為高通強有力的競爭對手。而且在未來智慧手機晶片5G、AI方面，華為皆有佈局。但至於作業系統生態，華為雖然近日已推出自有的鴻蒙作業系統，但在蘋果IOS操作系統和Google操作系統平分天下的格局下，取得市場成功尚需時日。

如果中美之間的大氣候沒有實質的回暖，美國與華為之間的互動不能朝着友好的方向發展，華為未來存亡的關鍵在於其自研能力。筆者以為在此存亡關頭，華為須背水一戰、出奇方能制勝。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]