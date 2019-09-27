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加拿大麥當勞試用人造肉 Beyond Meat早段飈12%

【明報專訊】麥當勞昨宣布，將在本月底起為期12周，在加拿大安大略省28家門店，試用Beyond Meat品牌的純素仿製肉製作漢堡，測試素肉的受歡迎程度。麥當勞股價早段微升，「人造肉第一股」Beyond Meat的股價早段飆升12%。自5月首次公開募股以來，Beyond Meat股價升逾5倍。然而，過去兩個月，因二次發行股票及業界競爭加劇，股價跌三成。

這款麥當勞新產品將在菜單名為P.L.T.，意思為植物（Plant）、生菜（Lettuce）和番茄（Tomato），售價6.49加元（約38港元）另加稅。麥當勞全球菜單策略副總裁沃格倫（Ann Wahlgren）稱，這項測試使麥當勞能了解供應P.L.T.的意義，包括顧客需求和對餐廳營運的影響。

伙雀巢德以兩國賣植物漢堡

Beyond Meat早前表示，有能力向任何連鎖餐廳大量供貨。麥當勞是美國銷量最高連鎖餐廳，在美國約有1.4萬家門店。近期Beyond Meat和Impossible Foods肉類替代產品大受歡迎。麥當勞目前也跟雀巢（Nestle）合作，在德國和以色列出售植物漢堡。雀巢本周起透過美國零售商出售其素肉漢堡「Awesome Burger」，主要成分是豌豆蛋白，蛋白質密度高，另含鐵質、維他命C及纖維，不含膽固醇或反式脂肪。

（綜合報道）

[國際金融]

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