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特朗普面臨彈劾 美股早段窄幅上落

【明報專訊】美國總統特朗普面臨彈劾危機，抵消了美國與日本達成貿易協議，以至美國與中國貿易緊張形勢緩和的提振作用，美股早段窄幅上落。美國第二季GDP終值，按季折合成年率增長2%，與修正值相同，惟商業投資折合成年率下滑1%，跌幅有所擴大。企業盈利增長下修至3.3%。商業支出疲軟及利潤增長放慢，可能影響到消費者支出繼續推動經濟增長。WeWork、eBay及美國電子煙生產商Juul的行政總裁本周接連離職之際，數據顯示今年首8個月，美國企業共有1009名行政總裁離職，較2008年頭8個月美國深陷金融危機時更多，創了歷來的紀錄。

首8月美企1009名CEO離職

行業諮詢機構Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，美國企業在8月有159名行政總裁離職，較7月的124名高出28%，數字創單月新高。分析認為，企業對美國經濟增長放緩感到擔憂，因此更重視行政人員問責，對行政總裁的監控收緊，當表現未符要求，董事會就會向行政總裁開刀。Challenger, Gray & Christmas表示，圍繞環球業務和市場實力的不確定性增加，許多公司選擇尋找新領袖絕非偶然。

聖路易斯聯儲行長：需再減息0.25厘

在聯儲局上次議息會議主張一次過減息0.5厘的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預期，聯儲局年底前仍要再減息0.25厘。他認為貿易面對嚴重威脅，因為全球投資冷淡，繼續以寬鬆政策為經濟提供保險是明智之舉。

明年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭認為，即使中美未能達成貿易協議，相信在美國消費支出和穩健的就業市場帶動下，美國未來12個月經濟衰退概率很低。

為應對季結前資金需求，紐約聯儲銀行將隔夜回購操作規模由750億美元增至1000億美元，14日期回購規模也擴大1倍至600億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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