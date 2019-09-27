特朗普面臨彈劾 美股早段窄幅上落

首8月美企1009名CEO離職

行業諮詢機構Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，美國企業在8月有159名行政總裁離職，較7月的124名高出28%，數字創單月新高。分析認為，企業對美國經濟增長放緩感到擔憂，因此更重視行政人員問責，對行政總裁的監控收緊，當表現未符要求，董事會就會向行政總裁開刀。Challenger, Gray & Christmas表示，圍繞環球業務和市場實力的不確定性增加，許多公司選擇尋找新領袖絕非偶然。

聖路易斯聯儲行長：需再減息0.25厘

在聯儲局上次議息會議主張一次過減息0.5厘的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預期，聯儲局年底前仍要再減息0.25厘。他認為貿易面對嚴重威脅，因為全球投資冷淡，繼續以寬鬆政策為經濟提供保險是明智之舉。

明年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭認為，即使中美未能達成貿易協議，相信在美國消費支出和穩健的就業市場帶動下，美國未來12個月經濟衰退概率很低。

為應對季結前資金需求，紐約聯儲銀行將隔夜回購操作規模由750億美元增至1000億美元，14日期回購規模也擴大1倍至600億美元。

（綜合報道）

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