彭博：WTO准美對歐產品徵關稅 涉80億美元貨物 歐盟將反擊

【明報專訊】美歐醞釀新一輪關稅戰。彭博社引述知情人士稱，世界貿易組織（WTO）可能在本月底授權美國對價值近80億美元的歐盟貨品徵收關稅，懲罰空巴獲非法的政府補貼。根據美國貿易代表處公布的清單，美國將對歐盟的飛機及零件、酒、皮革製品等徵收關稅，最早可能在10月生效。此舉勢將觸發歐盟反擊。歐盟已就美國向波音提供非法補貼在WTO提出上訴，料WTO將在明年上半年裁決，為此歐盟已準備向來自美國的價值120億美元貨品徵收報復關稅。
WTO準備授權美國徵收的關稅，針對價值近80億美元的歐盟貨品，低於特朗普政府所要求的112億美元。根據美國貿易代表處公布的關稅清單，最早於下月對歐盟生效的關稅，除飛機及零件外，還包括Dom Perignon、Moet ＆Chandon等名貴品牌的葡萄酒及威士忌、Givenchy和LV等奢侈品牌的皮革製品。潛在的關稅戰也可能損害空巴在美國廠房的可持續性，因為初步關稅清單包括歐洲製的飛機零件等。
清單包括歐製飛機零件奢侈品牌
在特朗普政府的「美國優先」政策下，歐美關係有所惡化。美國對歐盟的鋼鐵和鋁實施貿易限制後，歐盟對價值逾30億美元的美國貨品實施了報復性關稅。美國政府則多次威脅要向歐盟汽車徵收關稅。
歐盟表明，如果特朗普堅持對歐洲汽車和汽車零件加徵關稅，將對價值200億歐元（約171億港元）的美國貨品加徵關稅。
歐貿易專員主張和解 免互相報復
另外，消息人士稱，歐盟正考慮對超過40億美元的美國貨品徵收關稅，為長達22年的WTO非法補貼爭端取回賠償。歐洲貿易專員馬爾姆斯特洛姆（Cecilia Malmstrom）表示，她主張達成一項和解協議，避免為了飛機關稅互相報復，但到目前為止，美國還沒有表示願意談判。
美歐準備互相報復之際，美國卻與日本達成了貿易協議，美國農產品和日本機械等將降低關稅，但內容不涉及關鍵的汽車貿易。不過日本首相安倍晉三稱，已獲美國總統特朗普保證，不會對進口自日本的汽車徵收國家安全關稅。日本會降低對美國牛肉、豬肉、小麥和奶酪等的進口關稅，為每年約70億美元的美國產品打開日本市場。美國向日本多種工業產品徵收的關稅，則會下調或取消。
美日達協議 惟未涉汽車貿易
雖然協議未談及汽車貿易，但安倍晉三稱：「特朗普總統和我本人之間明確認定，不會進一步加徵額外關稅。」
兩國預計將在明年4月開始的下一輪談判討論汽車關稅問題。日本政府表示，後續談判將尋求取消美國目前對日本汽車徵收的2.5%關稅，並且爭取美國不會對日本汽車設配額。汽車是美國對日本670億美元貿易逆差的最大來源。特朗普多次抱怨，美國汽車製造商沒有享受到平等的日本市場准入待遇。