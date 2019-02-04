彭博：WTO准美對歐產品徵關稅 涉80億美元貨物 歐盟將反擊

WTO準備授權美國徵收的關稅，針對價值近80億美元的歐盟貨品，低於特朗普政府所要求的112億美元。根據美國貿易代表處公布的關稅清單，最早於下月對歐盟生效的關稅，除飛機及零件外，還包括Dom Perignon、Moet ＆Chandon等名貴品牌的葡萄酒及威士忌、Givenchy和LV等奢侈品牌的皮革製品。潛在的關稅戰也可能損害空巴在美國廠房的可持續性，因為初步關稅清單包括歐洲製的飛機零件等。

清單包括歐製飛機零件奢侈品牌

在特朗普政府的「美國優先」政策下，歐美關係有所惡化。美國對歐盟的鋼鐵和鋁實施貿易限制後，歐盟對價值逾30億美元的美國貨品實施了報復性關稅。美國政府則多次威脅要向歐盟汽車徵收關稅。

歐盟表明，如果特朗普堅持對歐洲汽車和汽車零件加徵關稅，將對價值200億歐元（約171億港元）的美國貨品加徵關稅。

歐貿易專員主張和解 免互相報復

另外，消息人士稱，歐盟正考慮對超過40億美元的美國貨品徵收關稅，為長達22年的WTO非法補貼爭端取回賠償。歐洲貿易專員馬爾姆斯特洛姆（Cecilia Malmstrom）表示，她主張達成一項和解協議，避免為了飛機關稅互相報復，但到目前為止，美國還沒有表示願意談判。

美歐準備互相報復之際，美國卻與日本達成了貿易協議，美國農產品和日本機械等將降低關稅，但內容不涉及關鍵的汽車貿易。不過日本首相安倍晉三稱，已獲美國總統特朗普保證，不會對進口自日本的汽車徵收國家安全關稅。日本會降低對美國牛肉、豬肉、小麥和奶酪等的進口關稅，為每年約70億美元的美國產品打開日本市場。美國向日本多種工業產品徵收的關稅，則會下調或取消。

美日達協議 惟未涉汽車貿易

雖然協議未談及汽車貿易，但安倍晉三稱：「特朗普總統和我本人之間明確認定，不會進一步加徵額外關稅。」

兩國預計將在明年4月開始的下一輪談判討論汽車關稅問題。日本政府表示，後續談判將尋求取消美國目前對日本汽車徵收的2.5%關稅，並且爭取美國不會對日本汽車設配額。汽車是美國對日本670億美元貿易逆差的最大來源。特朗普多次抱怨，美國汽車製造商沒有享受到平等的日本市場准入待遇。

（綜合報道）

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