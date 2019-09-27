內房資金趨緊 瑞銀降恒大融創目標價

恒大昨微升0.36%，收報16.72元；萬科（2202）升1.29%，收報27.5元；碧桂園（2007）升近1%，收報9.95元。瑞銀相信，恒大截至6月底的淨負債率為152%，短債對現金比率為130%，當中截至2018年底的信託融資更高達42%，料該公司短期現金流將會趨緊。

瑞銀：恒大實際槓桿水平或更高

據瑞銀對恒大資產負債表外項目的分析，認為其實際槓桿水平或更高，預期恒大將在2019年下半年減少買地開支，以保留現金及作可能繼續遞延的派息需要；加上集團一旦在2020年1月底「死線」前完成A股上市，亦需為以往引入的700億元戰略投資者作出回購。但該行預期恒大債務違約的機會仍低。瑞銀亦同時將融創中國（1918）評級由「買入」下調至「出售」，目標價由47.9元降至27.1元，降幅43.4%，較融創昨日收市價31.2元更低。

彭博：小型上市房企資金鏈壓力巨大

此外，據彭博報道，碧桂園、恒大及萬科截至6月底共有近800億美元（約6240億港元）包括債券和建築貸款的短期債務，並將於2020年6月底之前到期。對於總計欠了約1460億美元（約1.1388萬億港元）的內地小型上市房企而言，資金鏈壓力可能更巨大，因為其可售貨源更少。報道引述野村分析員表示，一旦銀行限制放貸，資金就會集中流向大型開發商，最小型的開發商則可能會面臨併購，在合併過程中讓龍頭房企得利，並提高其市場份額。