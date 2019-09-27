港出口挫6.3% 連跌10個月

往台灣菲律賓出口續增

從地區看，8月出口至美國跌8.8%；英國亦跌13.3%；亞洲地區方面，出口馬來西亞及印度按年跌21.6%及20.8%，出口至其他東盟國家如泰國、越南和新加坡亦錄得跌幅。不過，往台灣和菲律賓的出口持續有所增加，8月分別上升31.2%和18.1%。至於進口，從美國和內地進口分別跌16.1%及12.5%；從印度和馬來西亞進口貨值更大跌30%。

星展：貿發局過於樂觀

政府發言人表示，受累於環球經濟增長減慢及中美貿易摩擦升溫，8月出口繼續錄得顯著跌幅，輸往多個主要市場的出口進一步下跌。而中美貿易摩擦帶來的不確定因素，會繼續對已不濟的外貿環境增添下行風險，本港出口表現在短期內會維持疲弱甚或進一步轉差。

星展香港經濟師謝家曦認為，中美兩國9月及10月互加關稅，部分商家提前出貨，或令第4季出口需求被提前消化，而拖累出口表現進一步轉差，下半年出口或有雙位數跌幅，貿發局預計全年出口跌4%可能是過於樂觀。