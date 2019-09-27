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內銀撥備覆蓋設上限 鼓勵放水 可支持實體經濟 市場憧憬增利潤派息

【明報專訊】中國財政部昨日就修訂《金融企業財務規則》發出徵求意見稿，建議銀行的不良貸款撥備覆蓋率一旦超過了監管要求兩倍，應視為隱藏利潤，要對超額計提部分還原為利潤進行分配。消息刺激撥備率高的內銀昨日做好，市場憧憬相關銀行的利潤甚至派息會因此增加。而分析認為，政策可幫助銀行支持實體經濟，不過原意並非為提升銀行盈利，對銀行股表現只是短期利好。

明報記者 歐陽偉昉

財政部指出，建議主要為防止金融企業利用準備金調節利潤，強調要反映銀行真實經營成果。目前銀保監要求，銀行的撥備覆蓋率為介乎120%至150%，目前撥備覆蓋率超過300%的銀行有10間，其中5間在港上市。郵儲銀行（1658）和招商銀行（3968）撥備覆蓋率均超過390%。招行昨日在港股價升3.77%，跑贏一眾內銀，郵儲行亦升1.91%。另外3間銀行為瀘州銀行（1983）、重慶農商銀行（3618）和徽商銀行（3698），昨日分別無升跌、上升0.49%和下跌0.71%。

中央建議撥備覆蓋率

不得超過監管要求2倍

不良貸款撥備現時計入銀行的二級資本，如果意見落實，銀行需要將超額撥備計入盈利，通過留存盈利撥入核心一級資本，支持銀行貸款。光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，政策有助銀行提出更多資金支持實體經濟，如同早前人行進行貸款市場報價利率（LPR）利率等措施。整體內銀不良貸款率在今年上半年持續有改善，因此即使需回撥部分撥備，對銀行處理不良資產影響不大，但需要留意中國經濟放緩的壓力現時仍未完全顯現。

招行顯著「超標」 昨股價飈近4%

對銀行盈利而言，伍禮賢認為短期會有幫助，但不算是重大利好因素，需要考慮其他因素，例如LPR改革會收窄銀行息差，另外作為銀行主要收入來源的淨利息收入增速，今年上半年低於純利增速，因此未來內銀要保持現時的增長會有一定挑戰。

大摩：若實施 招行郵儲行最受惠

摩根士丹利報告則指出，其他市場亦有類似規定，因撥備而減少銀行利潤，是次政策轉變，有助減少部分銀行過分保守撥備和利潤處理方法。不過該行認為，因為不少小型銀行需要消化風險，因此對行業整體的影響不會太多。如果意見最終獲可以實施，招行和郵儲行將會最為受惠。

有銀行業內人士指出，當銀行加強核銷不良資產，會令撥備覆蓋率被動地增加，並不能簡單將比率上升視為隱藏利潤。國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼認為，150%的撥備覆蓋率要求已是較高的要求，撥備達到最低標準2倍的規模，已經足夠滿足銀行穩定經營，亦可督促銀行加快處置不良資產。

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