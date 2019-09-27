高銀指撻訂公司已清盤

股東應佔溢利仍增4.2倍

雖然「被殺訂」2500萬元，但高銀金融受惠於出售何文田常盛街及何文田站第一期地盤項目，獲利多達57.27億元，帶動整體股東應佔溢利按年大增4.2倍至62.55億元，但不派末期息。旗下參與遞交標書競投該商用地的駿騰投資公司，目前處於清盤程序。由於該集團沒有向駿騰作任何擔保，因此其認為即使駿騰清盤，亦對其對財務報表影響甚微。

撻訂公司遭殺訂2500萬

由於駿騰是有限公司，且集團或旗下其他集團公司沒有對駿騰作出有關土地投標的擔保，因此財務報表中毋須就損失或其他補償計提撥備。

鞏固九龍東地產業務

高銀金融又稱，正鞏固其房地產業務在九龍東的立足點，使其處於可把握九龍東物業市場機遇的有利位置。同時，他們將繼續探索房地產投資的其他潛力，並於機遇出現時仔細研究。期內，該集團的地產業務分部盈利達13.67億元，佔主要盈利來源，整體投資物業的公平值收益進帳12.99億元。其股價昨日收報3.07元，升0.33%。