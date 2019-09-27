虛銀要求押後開業 金管局：無硬性規定

阮國恒表示，金管局要求在虛擬銀行開業時，在系統、程序上已預備好並且可以持續，現時與業界努力溝通，未來監管會集中在3個重點，包括技術風險監管、資料私穩等客戶保護，以及反洗黑錢和恐怖主義融資監管。

他又指中小企應該得到更佳的服務，預期虛擬銀行中有半數，即是4間會在開業後短期內推出中小企服務。

渣打銀行與合作伙伴獲發虛擬銀行牌照，渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示，雖然渣打已有傳統銀行業務，不過現時手機滲透率高，虛擬銀行可為他們建立新技術的業務模式，同時新的科技合作伙伴可以帶來新思維。

不過，傳統銀行也有不少改進服務的經驗，設有實體分行和網上渠道讓客戶選擇，可增進客戶的信心，相信虛擬銀行和傳統銀行可在競爭中互相學習。

禤惠儀：開放API可改善用戶經驗

禤惠儀指，通過開放應用程式介面（API），銀行可連接不同行業，建立以客戶為中心的生態系統，改善用戶經驗。不過需要在更佳用戶體驗和資料保障間作出平衡。她表示，該行會以風險為本的模式發展，可讓客戶更放心和更快地接納新服務。即使事前如何計算風險，推出新服務也會帶來未知的風險，因此銀行要有快速修復的能力，並需要按處理程序進行演習。

畢明強：銀行將改以產品競爭

中信銀行（國際）行長兼行政總裁畢明強認為，傳統銀行向網上轉變是戰略目標，會由部分業務，如財富管理開始轉變。傳統銀行需要更細分客層，提供更個人化產品，而非提供標準化產品。

他又認為，因為客戶轉換銀行容易，相信未來顧客和銀行的傳統關係將改變，要改以產品作競爭。