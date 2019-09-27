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消委會倡收窄高利貸定義至48厘

【明報專訊】近年借貸市場快速增長，消委會昨日發表報告指，有放債人以不良營銷誘使消費者過度借貸，批評現行規管架構存在漏洞，直言有必要修訂已沿用40年的《放債人條例》，建議成立行業特定監管機構，改善市場透明度以及加強消費者教育，促請政府將俗稱「大耳窿」的高利貸的定義，由60厘以上調整至48厘以上。

批評放債人誘使過度借貸

消委會指出，上述研究於去年初展開，期間分析逾300個消委會投訴個案，走訪3間提供諮詢服務的非政府機構，同時亦有與業界溝通。消委會指，過去10年，本港消費貸款市場快速增長，持牌放債人數由2009年的779間增加至今年8月的2260間。

現時財務公司的放貸年利率最高為60厘，超過上限即屬違法，是俗稱的「大耳窿」，放債人最高會被罰款10萬元，監禁兩年；但銀行業的最高限制為48厘。消委會指，研究檢視5個司法管轄區，除英國外，澳洲、內地、新加坡及台灣均列明利息上限，年息介乎20厘至48厘或月息4厘，建議本港「高利貸」定義統一收緊至48厘。

放債人條例於1980年制定，由放債人註冊處、警務處和牌照法庭分別規管牌照申請、審查、簽發等事務，至今未有重大修訂。消委會指，條例對消費者保障不足，例如缺乏統領督導識識別系統成風險，提供監管指引及具約束力規條，雖然警方在收到投訴後會採取執法行動，惟未能在源頭防止消費者權益受損，認為有必要成立專責行業監管機構。

行業牌照申請門檻過低

消委會特別提到，牌照申請審查不足，申請門檻過低，過去7年逾千份申請中只有8份被駁回；其次是條例對業界的日常運作監管不足，無論是警方及註冊處處長均無權訂立具約束力的規則監管借貸行業，建議賦予更多執法工具予專責監管機構，包括公開譴責、禁止業務、補救命令等，加強執法及處理投訴。

消委會在去年5月及6月檢視借貸廣告，形容相關廣告充斥各類媒體，例如電視播放頻率每小時至少1次；廣告以低利率、高回饋及易申請作招徠，容易令消費者低估借貸成本；部分廣告標示實際年利率區間由4.49厘至59.26厘，範圍大得無參考價值，認為日後貸款廣告手法須引入附加要求。

相關字詞﹕財仔 放債人條例 高利貸 大耳窿 借錢 消委會 財務公司

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