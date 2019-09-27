港航「宮鬥」內幕 鍾國頌收12.5億撤訴 獲免私人債務等 鍾：事件解決無謂多說

傳免8.5億債務兼獲4億資產

據消息指，鍾國頌主動退出有關港航訴訟的「和解協議」，內容包括獲海航免除鍾國頌約8.5億元的債務，另外海航會向鍾國頌支付1億元現金，再加上價值約3億元的新華旅行社股權，變相鍾國頌在是次協議中收取約12.5億元。

有不願具名的消息人士稱，鍾國頌在今年4月發生的港航內鬥中表現「不安分」，不但在洽商中對公司多位投資者毫無誠意，亦曾挑撥海航與港航幾位股東關係從中獲利，包括港航主要股東、投資基金Frontier Investment Partner及持有港航9.1%股權的蒙建強。對於上述指控，鍾國頌亦沒有置評。

被指「不安分」 藉挑撥獲利

翻查資料，今年7月，鍾國頌當時曾向媒體指，港航股東爭拗已平息，最快可於7月或8月公布引入一名新策略投資者。

鍾國頌當時表示，引入投資者一事主要是由海航與對方洽談，但估計成事機率十分高，絕對有利港航未來發展。

當時消息公布後翌日（12日）就有報道稱，前政務司長唐英年家族、中信集團及無錫市交通產業集團有限公司將合組財團洽購港航，相關人士一直拒絕評論有關消息。據了解，洽購相關討論仍在進行中。

雖然股東爭拗告一段落，但港航財務危機未除，根據港航向債券投資者提供的財務資料顯示，港航去年收入增長22.9%至152億元，但燃油成本高達42億元，按年升58.2%，加上其他成本上升，營運利潤僅1.12億元，按年跌91.5%。截至去年12月底止，港航流動債務高達184億元，當中需要於1年內償還貸款約47.4億元。

遭海航系「拖數」達64.7億

港航去年的關連方應收款亦飈升，港航應收包括海航集團、海南航空在內的交易款項金額約23.1億元，按年上升78%；而預付款及其他應收款則高達41.6億元，這意味海航系向港航「拖數」達64.7億元。

明報記者 葉子晴