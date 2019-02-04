經濟
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測量師學會籲重啟私人參建居屋 116幢工廈改裝住宅

【明報專訊】特首林鄭月娥下月公布《施政報告》，料房屋及土地政策將成重點。測量師學會昨日就房屋及土地政策提出6項建議，包括重推私人機構參建居屋、准許全港116幢位處住宅用途地段的工廈改裝私人住宅、改善私人土地發展項目的補地價制度等，以縮短發展流程。

測量師學會向政府提出的6項建議，包括盡快推出「土地共享先導計劃」及「明日大嶼」前期研究、改善私人土地發展項目的補地價制度及檢視「補地價仲裁先導計劃」、重推私人機構參建居屋、准許全港116幢位於住宅（戊類）地段的工廈重建或改建為私人住宅、為「組裝合成」建築法設定統一標準、以及推廣二手住宅轉售前勘測制度。

建議改善補價評估流程

測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，去年政府更新長策公私營房屋比例至七三比後，公營房屋供應量面臨極大缺口，亦擔心私樓土地能否滿足到三成的供應目標。他說，地產商發展新界農地成為住宅，往往涉及繁複程序，包括申請規劃准許、換地准許等，再進入商討補地價程序，需時長達15至20年，而且政府及發展商就補地價常有不同意見，最終導致發展出現僵局。

他建議政府改善補價評估流程，包括檢視土地補價評估的各項假設，並提高「補地價仲裁先導計劃」的透明度，在政府及發展商同意下公開仲裁結果，並為仲裁補地價最終金額設定上限及下限。他並建議政府檢討現時新界農地的賠償價，期望可加快發展流程。

相關字詞﹕補地價制度 施政報告 測量師學會

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