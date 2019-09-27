來季新住宅供應3080伙

康城12期佔六成半 大坑屯門兩官地不足千伙

換言之，單是日出康城12期所涉單位，已佔來季新供應約六成半。黃偉綸稱，本財年上半年共有6150伙私人住宅供應，連同第三季的住宅新供應約3080伙計，首三季私宅供應為9230伙，為全年目標1.35萬伙的68%。他續稱，有信心全年土地供應會達標，並提及港鐵本財年的供應於首三季推出，預計本財年第四季土地供應會以政府土地、私人補地價及重建為主。

下季未有商業或酒店地皮推出，黃偉綸表示，現時經濟前景較敏感，政府會密切留意市况，穩定推地。另對於啟德跑道區商業地第4C區4號地皮早前撻訂後重推，新近因發展商出價未達政府底價而流標，黃回應稱，地政總署測量師於截標當日早上才按市况制定底價，商業地皮受經濟因素影響較大，發展商出價時會考慮本身承擔風險能力，政府亦非沒有考慮市况制定底價，並強調政府不會賤賣土地，亦沒有打算將有關地皮改劃用途，認為若要重新規劃，將延遲1至2年，須審慎考慮，並會在適當時機再重推地皮。

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，下季住宅供應不多，但相信未來3至4年的住宅供應足夠及能夠達標，但對2022至2023年後的住宅供應是否足夠存疑。他又稱，在現時市况、經濟環境及政府政策下，估計發展商在投地上會更小心及保守。

此外，地政總署昨日公布，屯門景秀里與景峰徑交界的住宅用地的落選標價介乎3960萬至2.09億元，以最高可建樓面37,574方呎計，每方呎樓面地價介乎1054至5562元，較中標價6499元低14%至84%。