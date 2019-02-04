經濟
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恒地：新界北100萬呎農地配合收地

【明報專訊】政府引用《收回土地條例》收回農地，昨日已張貼收回土地公告，以推行古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展計劃，收地涉及68公頃（約731.9萬方呎）。全港擁有最多農地的恒地（0012）表示，在上述地皮中，約佔100萬方呎地皮是由恒地或同系公司持有，集團樂意配合政府做法。

據2019年恒地業績顯示，恒地持有4590萬方呎農地，是全港發展商之冠，其中在古洞北及粉嶺北共持有約630萬方呎農地（見圖）。今次被政府收回的土地約佔100萬方呎，即佔該集團持有的農地約2%。

新地：或持有區內一小幅地

另一「新界大地主」新地（0016）回應稱，今次政府收回之私人土地，新地可能持有一小幅相關地塊，但須待政府公布收地計劃以作核實。該集團重申，若政府引用《收回土地條例》收回農地興建公屋，新地願意配合，但前提是計劃收回之農地必須是已規劃作公營房屋用途的土地，政府不應引用條例於已規劃作私營房屋或商業用途的土地；另收回土地時，應作出合理賠償，更不應將收回的土地重新推出市場拍賣。

有外資行分析員表示，以現行政府收地價計，恒地或可因此收回約10億元作投資，總比等待15至20年也發展不到農地為好。耀才證券研究部總監植耀輝認為，雖然政府收回農地，作價會與用作發展時有落差，但不收回則只能長期空置，屬於「無辦法中的辦法」。此外，新世界（0017）周三宣布捐出300萬方呎農地，昨日股價收報10.2元，升2%。

相關字詞﹕農地 捐地 新世界發展 新地 恒地 收回土地條例

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