黃遠輝：無助減輕土地短缺

400公頃屬「已預知供應」

對於政府表明未來5年目標透過《收回土地條例》收回400或700公頃土地（見主稿），黃遠輝表示，土地供應諮詢文件提及，本港在2046年前約需要4800公頃作發展，當中有3600公頃屬於「已預知的土地供應」，因而得出最少有1200公頃的土地短缺。不過，由於引用《收回土地條例》所收回之土地，實際屬於「已預知的土地供應」，因此不能從上述1200公頃的短缺中扣除，未來政府仍要從不同途徑增加土地供應。他又指，發展商現持有不少於1000公頃農地，除引用《收回土地條例》外，政府亦可透過公私營合作釋放土地，長遠目標可釋放450公頃土地（當中150公頃屬短中期供應）。

諮詢文件顯示最少缺1200公頃

被問到覺得將來政府實際需要多少土地供應才足夠，黃遠輝認為是愈多愈好，因為有更多土地在手，政府可以選擇不推出，但可以較容易重新掌握土地主導權，可調節市場，不會像今天一樣，予人覺得政府不能主導、香港有「地產霸權」的印象。