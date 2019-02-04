發展局擬5年收回400公頃新界地 包括古洞北粉嶺北洪水橋 下季申撥款

明報記者 甘潔瑩

上周財政司長陳茂波接受內地《環球時報》訪問時表示，政府將引用《收回土地條例》收回新界多區農地作發展，近期地產商亦先後對條例發表意見（見圖），至昨日黃偉綸在公布來季賣地計劃時，進一步透露引用條例收地安排。對於新世界（0017）日前公布擬捐出300萬方呎土地，黃偉綸回應稱，有發展商捐出土地是好事，不論是10公頃、20公頃，還是30公頃的土地，對於政府造地及推地工作影響不大。目前運房局已與社福機構「要有光」跟進有關事宜，但捐地發展商至今仍未接觸政府，亦未有討論是否捐地予政府。

土地共享計劃明年首季接受申請

他續稱，政府將加快規劃工作，如涉及棕地，將會引用《收回土地條例》作公營房屋發展。他又稱，政府同時亦多管齊下覓地，計劃明年首季就土地共享先導計劃接受申請。

普縉執行董事張聖典表示，政府提及收回400公頃農地，非因近日市場積極討論而衍生出來的產物，而是既有的程序，「沒新意可言」，預計政府積極提及的目的，是希望未來啟動收地程序時，社會阻力將較小。

另外，資料顯示，立法會財委會今年5月初通過逾335億元古洞北及粉嶺北新發展區前期及第一期工程撥款。地政總署昨表示，根據《收回土地條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》等法例，在古洞北及粉嶺北新發展區首階段工程範圍內張貼收回土地公告，涉及收回784幅私人土地，面積約68公頃，以及9個墳墓所佔用的土地，面積約752.8方米。

古洞北粉嶺北貼公告收68公頃私地

有關土地將於公告張貼後3個月，即12月27日歸還政府所有，以落實該區發展計劃，包括新發展區的前期及第一期地盤平整以作新市鎮發展、粉嶺繞道及相關基礎設施工程，而政府將向相關土地業權人提供特惠土地補償。地政總署稱將於10月陸續去信受影響住戶及業務經營者，以確立遷出限期，將由明年上半年至2023年上半年不等。

據政府資料，古洞北及粉嶺北新發展區全面落成後，將提供約7.18萬伙，當中首階段工程將涉約2.1萬伙（包括1.8萬個公營房屋），預計首批私營及公營房屋住戶，分別可於2023至2024年及2026至2027年入伙。