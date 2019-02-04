發展局擬5年收回400公頃新界地 包括古洞北粉嶺北洪水橋 下季申撥款

【明報專訊】政府正式展開引用《收回土地條例》。地政總署昨日除張貼收回土地公告以推行古洞北及粉嶺北新發展區首階段發展計劃，涉68公頃（即約731.9萬方呎）外，發展局長黃偉綸昨日亦開腔稱，政府目標於未來5年收回400公頃位於新界古洞北、粉嶺北和洪水橋的農地，其中新界東北將在明年執行收地，洪水橋發展項目預計於來季向立法會申請撥款。
明報記者 甘潔瑩
上周財政司長陳茂波接受內地《環球時報》訪問時表示，政府將引用《收回土地條例》收回新界多區農地作發展，近期地產商亦先後對條例發表意見（見圖），至昨日黃偉綸在公布來季賣地計劃時，進一步透露引用條例收地安排。對於新世界（0017）日前公布擬捐出300萬方呎土地，黃偉綸回應稱，有發展商捐出土地是好事，不論是10公頃、20公頃，還是30公頃的土地，對於政府造地及推地工作影響不大。目前運房局已與社福機構「要有光」跟進有關事宜，但捐地發展商至今仍未接觸政府，亦未有討論是否捐地予政府。
土地共享計劃明年首季接受申請
他續稱，政府將加快規劃工作，如涉及棕地，將會引用《收回土地條例》作公營房屋發展。他又稱，政府同時亦多管齊下覓地，計劃明年首季就土地共享先導計劃接受申請。
普縉執行董事張聖典表示，政府提及收回400公頃農地，非因近日市場積極討論而衍生出來的產物，而是既有的程序，「沒新意可言」，預計政府積極提及的目的，是希望未來啟動收地程序時，社會阻力將較小。
另外，資料顯示，立法會財委會今年5月初通過逾335億元古洞北及粉嶺北新發展區前期及第一期工程撥款。地政總署昨表示，根據《收回土地條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》等法例，在古洞北及粉嶺北新發展區首階段工程範圍內張貼收回土地公告，涉及收回784幅私人土地，面積約68公頃，以及9個墳墓所佔用的土地，面積約752.8方米。
古洞北粉嶺北貼公告收68公頃私地
有關土地將於公告張貼後3個月，即12月27日歸還政府所有，以落實該區發展計劃，包括新發展區的前期及第一期地盤平整以作新市鎮發展、粉嶺繞道及相關基礎設施工程，而政府將向相關土地業權人提供特惠土地補償。地政總署稱將於10月陸續去信受影響住戶及業務經營者，以確立遷出限期，將由明年上半年至2023年上半年不等。
據政府資料，古洞北及粉嶺北新發展區全面落成後，將提供約7.18萬伙，當中首階段工程將涉約2.1萬伙（包括1.8萬個公營房屋），預計首批私營及公營房屋住戶，分別可於2023至2024年及2026至2027年入伙。