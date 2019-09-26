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彭博萬千：本港是對外橋樑 對中國貢獻無可取代

【明報專訊】兩星期前本欄訪問法國外貿銀行董事總經理兼首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）及其經濟研究團隊估計，香港的亂局將令港府正視近年樓價遠高於本土購買力的問題，而該文章見報翌日（本月13日），中央政法委及《人民日報》均發文評論本港政治局勢及樓價，指增加土地供應已經刻不容緩。

本港到底對中國有多重要呢？彭博中國經濟學家萬千早前接受專訪時有詳細分析，即使香港佔全國GDP的比重、香港佔全國金融業的比重近年一直在下降，但香港對中國仍然非常重要，香港不單是國際金融中心，而且是連接中國與全球市場的門戶，香港在貿易、資訊、人員及資金上與世界的高度聯繫，對中國來說仍然是一個無可取代的重要地點。萬千強調，本港不論資金、人才及資訊均可自由流動，而且與紐約及倫敦等國際金融中心一樣奉行普通法，這些均屬國際金融中心的重要條件，並非深圳、上海或內地其他城市在可見將來可以取代的。

若港出問題 中國損失重大

另外，萬千指出，香港是連接中國與世界的一道橋樑，屬難以量化但非常重要的貢獻，「例如說內地企業想要國際化，第一個設點的地方肯定是香港，是吧？它們想要首次公開發售（IPO）、想要發債，如果在內地受到一定限制的情况下，香港肯定是它最好接觸到全球資本、全球投資者的地方，而且它來到香港也可提高自己的知名度，與全球的管治水平慢慢接軌」。

綜合上述分析，萬千總結，內地短期不會有一個城市可以取代香港，假如香港出現甚麼問題，不單對香港是一個損失，對中國也是一個重大的損失。

[名人樓市論壇]

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