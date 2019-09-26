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諾獎經濟學家Michael Spence：政府商界合作 解樓價貴問題

【明報專訊】下周二便是中共建政70周年，而本港反修例運動觸發的連串警民衝突尚未平息甚至愈演愈烈，事情如何發展，成為本地樓市後向的最大變數，本欄今期訪問諾貝爾獎經濟學家、紐約大學史登商學院William R. Berkley經濟與商業教授Michael Spence，以及彭博中國經濟學家萬千就此詳細分析。Spence認為，港府應與商界攜手合作解決高樓價及其他社會不公平的問題；萬千指出，香港作為中國的國際金融中心暫時無可替代，而且也是中國與世界接觸的橋樑，對中國十分重要。

新世界發展（0017）執行副主席鄭志剛昨日於全年業績會公布，集團將捐出300萬呎農地予社會，對象包括給政府興建公屋及相關設施、當中約100萬呎交由2010年才創立的社會企業「要有光」發展社會房屋。他強調，新世界需向不同持份者負責，承擔更多社會責任，而非單純考慮股東。

Michael Spence前日出席瑞銀「諾貝爾視角香港站媒體簡介會」回應記者提問有關本港近年樓價高企至拋離港人購買力的原因，以及有何解決方法，亦提到應該由政府及商界合作解決。

樓價高難負擔 反映社會不公平

Spence指出，本港樓價高難負擔，只是表面問題，背後的核心問題是，社會上大多數人的日子過得不好，「香港需要港人可負擔得起的房屋外，也要解決（大多數人）機會愈來愈少，社會貧富懸殊愈來愈嚴重所帶來的不公平問題」。

2001年Spence與聯儲局上任主席耶倫的丈夫George Akerlof及另一美國經濟學泰斗Joseph Stiglitz憑着「信息不對稱理論」（Asymmetric Information Theory）共同榮獲諾貝爾經濟學後，Spence一直致力服務全球，例如他肩負世界銀行發起的一個項目，目標是構建世界增長的框架。他認為，不平等情況加劇、經濟耗費和政治及社會凝聚力失效對經濟增長構成最大威脅，「現在許多地方都是這樣，貧富懸殊，年輕人失業」，而要解決上述挑戰的答案亦很簡單，就是對環球經濟開放、知識的獲取、科技發展以及投資。

美政商學界合作 助國民適應數碼

了解上述背景的話，便知道本港目前面對樓價高企及其他社會問題，並非本港獨有，而是全球普遍的現象。

Spence謙稱自己沒有解決香港問題的具體方法，但指本港可以參考美國及其他成熟市場的經驗，由政府及商界合作解決社會不公平的問題，「因為單靠政府一方面的力量是不足夠的，政府與商界要攜手合作」。

Spence又提到，目前全球已進入數碼世紀，數碼科技衍生眾多新興商業模式，當中有贏家也有輸家，這樣的話，社會上某些人便需要重新學習一些技能，才可以在職場上有更好的發展，美國政府、商界及學界便留意到此問題，於是跨界別合作為有需要的國民提供支援，Spence認為這也是解決社會不公平問題的有效方法之一。

看好港經濟前景 可成大數據中心

值得一提的是，Spence頗為看好本港以至粵港澳大灣區的前景，並且提出一些需要關注的問題。他解釋，由於具備法治及其他營商環境上的優勢，本港一直是與全世界緊密聯繫的國際大都會；由於近年大數據科技的興起，過去環球企業的數據庫會分散於多個地區作商業決定，以後可能改為由一個地區總部統籌，在製造，物流及供應鏈上的整體部署，本港可以是一個適合的選址。而隨着本港經濟日後與大灣區融合，環球企業在本港開設總部，既會處理國際業務的數據，也會處理大灣區的數據，當中亦會涉及不同監管規定，例如誰人獲授權接觸哪些數據，以及數據跨區傳送是否順暢，也是需要釐清的，才可把事情做好。

既然Spence看好本港國際大都會的地位，樓價長遠是有支持的。與Spence一起研究「信息不對稱理論」的Joseph Stiglitz，其學生聯博大中華區首席經濟學家紀沫早前接受訪問時提到，Stiglitz、Spence與Akerlof當初研究出信息不對稱理論，是基於對二手車市場的觀察，「例如我購買一輛舊車，覺得這車看來保養得不錯，願意付出2000美元去買，因為上手車主沒有告訴我該車曾經在發生意外後更換發動機，實際上只值1000美元，這便是信息不對稱」。她續說，該理論可廣泛應用於投資市場， 「2008年金融海嘯後美國聯儲局決定量寬（QE）救市，大量印出來的鈔票追逐有限實物資產，樓價自然急升，但當年沒有人告訴你要買樓保值，這便是信息不對稱」。

記者笑說，除了QE的因素外，本港住宅供應一直不足，因此樓價在2008年金融海嘯後勁升逾2倍，期內不少買家追價買入成為樓市升浪的贏家，相對應的是有逾10萬業主睇錯市低價沽貨，明顯也是訊息不對稱，Spence回應說：「正正便是這樣。」

明報記者 葉創成

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