經濟
樓市VAR

香港地產

下一篇 上一篇

迷你戶當道 「閣仔」擴空間 閣樓專家打造成人小孩天地

【明報專訊】發展商為迎合上車客市場，相繼推出入場費較低，並主打中小型單位的新盤。單位空間不大，但勝在樓底高，住客可以由室內設計入手，向「高空」發展，以組合家具的形式加設「閣仔」，增加室內空間。

明報記者 張允亭

今次介紹的單位為新入伙的啟德龍譽，屬開放式間隔，實用面積約228方呎。戶主夫婦悉心以北歐風格佈置家居，同時充分利用單位樓底高約3米的特點，在原有圖則屬客廳的位置上加設約55方呎的閣仔。上層為寢區，空間足夠放置5呎雙人牀及其他擺設；下層則設計成一組白色衣櫃，增加室內收納及儲物空間。閣仔離地約1.78米，而閣仔距離天花則有1.1米。戶主表示，閣仔連同衣櫃合共斥資約9萬元。

閣仔可作小朋友遊戲區

另一個位於屯門珀御的兩房單位，實用面積約468方呎，住了一家四口。戶主夫婦希望為年幼的子女提供更多活動空間，物色室內設計公司在客廳位置以組合家具設計，加設約75方呎的閣仔，上下分隔小朋友的遊戲區及成人休閒區，閣仔的五級梯階亦可作收納櫃。兒童睡房設有以LEGO為主題的多功能睡牀，為小朋友打造上層牀和下層書枱的私人空間。

設計非適合所有單位

閣樓專家設計及工程總監譚惟元表示，上述閣仔採用半層中空的設計，預留有空間讓冷氣及空氣流通。據了解，旗下不少客戶在單位加設閣仔組合家具後，租金叫價比之前高出10%至15%。不過，要留意並非所有單位均合適加設閣仔，基本標準是閣仔下層高度足以讓成年人站立，而不會感侷促；閣仔上層亦應讓成人坐下，亦不會碰頭。另建築測量師何鉅業提醒，以多層空間的家具組合建造閣仔，並不會視作建築工程及結構物；但如果牽涉單位結構改動，就須正式入則向屋宇署申請。

■有片睇，如想收看這兩個單位「閣仔」室內設計的更詳盡介紹，用手機掃一掃QR Code，或可登入明報財經網：mpfinance.com

[樓市VAR]

相關字詞﹕閣樓 樓市var

上 / 下一篇新聞

新世界捐300萬呎農地 1/3批社企 指無關政黨倡收地 鄭志剛：承擔社會責任
新世界捐300萬呎農地 1/3批社企 指無關政黨倡收地 鄭志剛：承擔社會責任
建制盼設機制免「曬太陽」 泛民：須交代周邊有否土儲
建制盼設機制免「曬太陽」 泛民：須交代周邊有否土儲
團結基金倡推「港人組屋」 八成人有樓
團結基金倡推「港人組屋」 八成人有樓
王于漸：港房屋問題 是錢的問題
王于漸：港房屋問題 是錢的問題
民建聯土地圓桌會：局長對《收地例》正面
民建聯土地圓桌會：局長對《收地例》正面
啟德撻訂商業地重推 流標收場 跑道區先後兩地未賣出 業界轟政府「離地 」
啟德撻訂商業地重推 流標收場 跑道區先後兩地未賣出 業界轟政府「離地 」
黃竹坑站4期補價逾67億 呎價10587元
黃竹坑站4期補價逾67億 呎價10587元
傲玟首批招標不涉特色戶
傲玟首批招標不涉特色戶
半島豪庭3房2550萬 逆市破頂
半島豪庭3房2550萬 逆市破頂
「植物醫生」45萬租旺角舖 低舊租一成
「植物醫生」45萬租旺角舖 低舊租一成
新世界200億非核心資產待沽 暫無意再投資 鄭志剛：目前現金為王
新世界200億非核心資產待沽 暫無意再投資 鄭志剛：目前現金為王
K11 MUSEA未見租戶叫減租
K11 MUSEA未見租戶叫減租
復宏漢霖首掛潛水 兩新股接力招股
復宏漢霖首掛潛水 兩新股接力招股
富時羅素：百威或快速納入指數
富時羅素：百威或快速納入指數
玖紙：貿戰影響開始消退
玖紙：貿戰影響開始消退
友信證券攻港 5億拓金融科技
友信證券攻港 5億拓金融科技
中美局勢震盪 港股8連陰 恒指失26000關 醫藥手機股齊回吐
中美局勢震盪 港股8連陰 恒指失26000關 醫藥手機股齊回吐
郭明錤：iPhone供貨商受惠下代5G機設計
郭明錤：iPhone供貨商受惠下代5G機設計
比亞迪傳分拆IGBT業務上市
比亞迪傳分拆IGBT業務上市
芝麻信用更換法定代表
芝麻信用更換法定代表
港府港交所持股增至逾6% 倫交所訂搭橋貸款 助購Refinitiv
港府港交所持股增至逾6% 倫交所訂搭橋貸款 助購Refinitiv
Okura全年盈利跌19%
Okura全年盈利跌19%
保利置業43億售澳門地皮
保利置業43億售澳門地皮
WeWork創辦人「跪低」 辭任總裁 同意減少股票表決權 留任非執行董事長
WeWork創辦人「跪低」 辭任總裁 同意減少股票表決權 留任非執行董事長
沙特阿美料11月上市 招股規模擬倍增
沙特阿美料11月上市 招股規模擬倍增
憧憬中美達協議 道指揚金價跌
憧憬中美達協議 道指揚金價跌
張兆聰：新世界響應捐地 為發展除障礙
張兆聰：新世界響應捐地 為發展除障礙
梁志麟：脫歐不明朗 英鎊先整固
梁志麟：脫歐不明朗 英鎊先整固
盧志威：WeWork低估值上市 戳破「願景」
盧志威：WeWork低估值上市 戳破「願景」
李曉佳：最懂林鄭心意的地產商
李曉佳：最懂林鄭心意的地產商
技術取勝：建行宜守8月低位
技術取勝：建行宜守8月低位
港航造價18億訓練大樓揭幕
港航造價18億訓練大樓揭幕
劉思明：日清內地擴張期 百天線有承接
劉思明：日清內地擴張期 百天線有承接
周顯：投資項目多 地產商自然加快賣樓
周顯：投資項目多 地產商自然加快賣樓
湯文亮：經濟轉壞 才可解決修例危機
湯文亮：經濟轉壞 才可解決修例危機
諾獎經濟學家Michael Spence：政府商界合作 解樓價貴問題
諾獎經濟學家Michael Spence：政府商界合作 解樓價貴問題
彭博萬千：本港是對外橋樑 對中國貢獻無可取代
彭博萬千：本港是對外橋樑 對中國貢獻無可取代