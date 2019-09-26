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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：經濟轉壞 才可解決修例危機

【明報專訊】由修訂《逃犯條例》引發的示威活動已經超過3個月，經濟亦明顯轉壞，但示威者認為經濟轉壞並不是他們造成，只是一個周期現象，就算沒有示威活動亦會轉壞；不過，一般市民是不會理會，他們會認為經濟轉壞是由示威者造成。老實說，我同意示威者的說法，甚至可以說他們做了替罪羔羊。

無可否認，沒有連續不斷的暴力示威活動，經濟雖然轉壞，幅度亦不會太大，大多數企業及香港人都可以承受得起；現在則難講，因為大家都唔知道今次《逃犯條例》危機何時可以得到解決，唯一可以做的事就是採用節流措施，關掉不賺錢的分店或者部門，解僱薪金與工作表現不相符的員工，務求令到企業能夠生存，才有翻身的一天。

派錢收買人心 政府「攞架嚟丟」

有老友問怎樣解决今次危機，大家睇武俠小說或者李時珍《本草綱目》，不時會睇到以毒攻毒，我講大家未必會相信，政府要解決今次危機，一定要「以毒攻毒」，就算讓經濟繼續轉壞，當大家發覺生活困難，《逃犯條例》的危機自然會解決。首先，政府不應做好人，見到庫房有錢立即派200億元，以為派錢可以收買人心，其實並不然。在政府宣布派錢之後，不少「和理非」叫政府錢可以唔派，不如答應五大訴求，老實說，是政府自己「攞架嚟丟」。

支援中小企計劃 變相支持示威

香港經濟好，大家都認為一切是理所當然，即使自由度是全世界排名第三，但仍然嫌言論不夠自由，不停搞示威活動和罷工，當經濟下滑，大企業裁員、中小企結業，失業率飈升，不滿政府的人可能會修心養性，示威活動就會減少。但政府官員宅心仁厚，見到經濟下滑立刻提供資助中小企計劃，金管局亦要求銀行放寬對中小企貸款，政府這樣做一定會減少中小企結業的數字，失業人數亦會減少，同時亦令到示威活動繼續下去。

這代表那些支援計劃其實是變相支持示威活動，與政府的要求相反，或者政府今次是好心做壞事，不過我始終認為政府官員不明白，只有經濟轉壞才可以解决今次危機。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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