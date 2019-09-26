周顯：投資項目多 地產商自然加快賣樓

你當然不可能質疑他們不懂得做生意，那麼，這做法必然有它的business model，只是我們看不出來而已。

價低沽貨快 不會提高建築質素

我的想法是，這家發展商很喜歡劈價賣樓，這個方法的優點是，下家有水位賺，沽貨的速度比較快，資金快回籠，可以用更少的資金，去賺同樣的錢。然而，如果是要比市價稍低出售，那麼把建築質素提高，就是愚笨的事了，因為把質素提高，貨物流轉必然會稍慢，這好比佐丹奴（0709）的流量大，阿曼尼的流量小，但後者的質素卻高得多。

好了，這又牽涉到，為什麼有的公司要更快賣樓，有的公司可以慢慢賣的問題。今日的幾個大型發展商，早已盆滿缽滿，個個萬億家財，根本不缺錢。然而，大家看看新鴻基地產（0016）的帳目，有大把現金，缺的反而是投資機會，因為香港每年生產地皮不多，因此他們是錢多過樓，自然是不愁慢慢賣樓啦。

不過，如果一家地產發展商，除了地產發展之外，還有很多很多的投資機會，除了香港之外，還有很多很多其他地方的生意，錢雖多，但項目更多，在這情况之下，就有必要去搞貨如輪轉，使資金盡快回籠了。

[周顯 投資二三事]