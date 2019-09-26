劉思明：日清內地擴張期 百天線有承接

不過，若記得月初提到，恒指走勢與去年7月相似，隨着時間進推，要慎防短線好似去年8、9月般大上大落地試底。換言之，若然見向下破位追沽或止蝕，市况冷不防急彈，反過來，見低位回升追貨，又可能突然逆轉，短線炒作或變得更困難；即使中線強勢股亦可能受市况波動及飄忽影響。

港股處大上大落尋底階段

恒指昨低開後向下，早段最多跌355點、低見25,925點反彈，升上26,190點已掉頭回試低位，以近全日低位收市，收報25,945點，跌335點或1.28%；國指跌1.00%。大市成交756億元，略低於60天平均。

據《明報》港股數據庫，升跌比率18比82，跌逾3%佔下跌股份一成半；陽燭對陰燭為21比79，大市跌勢全面，沽壓集中，整體偏軟為主。過去8日有5日大市有超過七成股份下跌，最近兩次為今年8月初中的時間及5月20日，再對上是去年6、7、9月間隔地出現，當時恒指向下尋底，其間大上大落。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有一半的跌幅超過1%，與恒指國指相近或跑輸；8、9月現炒風的科技器材、醫藥保健、汽車相關跌2、3％，成沽售對象。大市沒有明顯焦點，家居用品升0.2%最佳；不過，防守及消費股偏好，電訊及媒體、公路鐵路、房託跌少於0.5%；個別消費股康師傅（0322）、安踏（2020）、李寧（2331）逆市上升，上周提過的美團（3690）更創新高。

日清跌至6元可吸 5.7元止蝕

包裝食品飲料股份除康師傅、統一（0220）外，日清食品（1475）也可留意。日清同樣受惠於內地消費升級、原材料下降及增值稅改革，今年上半年營業額升1%，純利大升逾四成；期內來自香港業務的收入減少，但內地業務增長良好，收入逾一成（按當地貨幣計）。

雖然內地中低價的即食麵市場競爭激烈，但康師傅、統一以至內地上市的即食麵商的業績，都可以發現高價市場的需求不繼提升。日清專注即食麵市場，內地業務正處於擴展階段，透過與日本品牌如「 一風堂」、 「 豚王」等合作，產品優化，以及擴展分銷途徑及覆蓋範圍，業務料仍有很大增長空間。

今年來，日清的股價大幅跑贏統一、康師傅，直到近期高位顯著回落，跌至50天線喘定；惟若調整持續，後市有機會跌穿50天線，但相信100天線或上升軌有承接，因此可待其跌至6元附近吸納，並設低收5.7元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]