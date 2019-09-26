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張兆聰：新世界響應捐地 為發展除障礙

【明報專訊】恒指昨跌335點，收報25,945點，成交金額755億元。美國總統特朗普在聯合國發表演說，猛烈抨擊中國的不公平貿易政策及新疆再教育營兩大問題，市場擔憂中美貿易談判再度決裂，加上美國眾議院決定展開彈劾總統調查，全球股市都被殺了一個措手不及。新世界（0017）全年業績符合預期，市場關注的是集團宣布捐出300萬呎農地予社會興建公屋、光房等社會房屋，此舉料有助集團中港兩地長期業務發展。

特朗普聯合國談香港 中美談判添變數

中美近期互相豁免關稅釋出善意，市場都認為兩國面對經濟下行壓力，有必要先行讓貿易戰停火。但特朗普又突然嚴厲批評中國採取一個依賴巨大的市場壁壘、嚴重國家補貼、貨幣操縱、強迫技術移讓，以及大規模盜取知識產權和商業機密的經濟模式。中美雙方官員近期會面，很主要是將純粹的貿易議題獨立出來談判，與華為、孟晚舟、新疆再教育營、香港示威等問題分開。簡單說就是中國買多少美國農產品的談判，容易達成協議。但特朗普此前已改口，要一份完整而非中期或臨時協議，現在更罕有地於聯合國提及對中國來說非常敏感的香港問題。當然，可能只是另一次極限施壓，但始終會令談判出現變數。

至於眾議院彈劾，由於事出突然市場一定會有較大反應。但市場都知只是一場政治表演，即使眾議院通過，還要由共和黨控制的參議院多達三分之二議員贊成才能成功，因此注定會失敗。民主黨只是藉此機會羞辱一下特朗普，若能找到其黑材料就更好，以影響明年的總統大選選情。彈劾一事僅屬噪音，不用理會。

未來看點航天城杭州地王

新世界業績符預期，物業發展和租金收入對辦，抵消了新創建（0659）業績下滑的影響。未來看點則是機場航天城、長沙灣項目、深圳前海項目以及剛誕生的杭州地王。以歷史股息率也超過5厘，現價是吸引的。當然，市場看淡本港樓價和租金，加上中央「鬥地主」，本地地產股暫時仍易跌難升。

因應中央的「文宣」，本地地產商都要有所回應，當中以新世界最積極。昨日於業績會上宣布捐出300萬呎農地，暫時土地位置未有詳細內容，但首階段會先捐出位於天水圍站旁邊的3幅農地，涉及面積28,000呎，興建「光村」。從功利主義角度看，此舉「一石多鳥」。首先，能夠回應中央的要求，即地產商回饋社會。在政治上為中央作出貢獻，作為近年在內地發展最為積極的港資地產商，日後業務更少阻滯。

180萬呎農地藉「捐地」增值

第二，集團於新界持有合共約1690萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，現正積極就8個分別位於元朗及粉嶺，總樓面面積約180萬平方呎之項目與當局就轉換用途進行磋商，其中約500,000平方呎總樓面面積已進入最後階段。

新世界會否捐出180萬呎準備隨時補地價的農地嗎？不可能，定必是一些偏遠、缺乏基建、難發展或發展成本很高的土地。若政府接納該300萬呎農地，自然要提供基建配套，水、電、煤、道路等亦很大機會會經過集團未有捐出的農地。捐出總值30多億元的農地，但換來其他農地大幅增值，何樂而不為？退一步說，若政府視捐地為一個大功，則日後自然有利益作為獎賞，集團要取得政府項目的機會也更高。

[張兆聰 還看今朝]

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