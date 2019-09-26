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經濟
2019年9月26日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新世界捐300萬呎農地 1/3批社企 指無關政黨倡收地 鄭志剛：承擔社會責任
建制盼設機制免「曬太陽」 泛民：須交代周邊有否土儲
團結基金倡推「港人組屋」 八成人有樓
王于漸：港房屋問題 是錢的問題
民建聯土地圓桌會：局長對《收地例》正面
啟德撻訂商業地重推 流標收場 跑道區先後兩地未賣出 業界轟政府「離地 」
黃竹坑站4期補價逾67億 呎價10587元
傲玟首批招標不涉特色戶
半島豪庭3房2550萬 逆市破頂
「植物醫生」45萬租旺角舖 低舊租一成
新世界200億非核心資產待沽 暫無意再投資 鄭志剛：目前現金為王
K11 MUSEA未見租戶叫減租
復宏漢霖首掛潛水 兩新股接力招股
富時羅素：百威或快速納入指數
玖紙：貿戰影響開始消退
友信證券攻港 5億拓金融科技
中美局勢震盪 港股8連陰 恒指失26000關 醫藥手機股齊回吐
郭明錤：iPhone供貨商受惠下代5G機設計
比亞迪傳分拆IGBT業務上市
芝麻信用更換法定代表
港府港交所持股增至逾6% 倫交所訂搭橋貸款 助購Refinitiv
Okura全年盈利跌19%
保利置業43億售澳門地皮
WeWork創辦人「跪低」 辭任總裁 同意減少股票表決權 留任非執行董事長
沙特阿美料11月上市 招股規模擬倍增
憧憬中美達協議 道指揚金價跌
張兆聰：新世界響應捐地 為發展除障礙
梁志麟：脫歐不明朗 英鎊先整固
盧志威：WeWork低估值上市 戳破「願景」
李曉佳：最懂林鄭心意的地產商
技術取勝：建行宜守8月低位
港航造價18億訓練大樓揭幕
劉思明：日清內地擴張期 百天線有承接
周顯：投資項目多 地產商自然加快賣樓
湯文亮：經濟轉壞 才可解決修例危機
迷你戶當道 「閣仔」擴空間 閣樓專家打造成人小孩天地
諾獎經濟學家Michael Spence：政府商界合作 解樓價貴問題
彭博萬千：本港是對外橋樑 對中國貢獻無可取代
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技術取勝：建行宜守8月低位
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【明報專訊】中生製藥須重上10元（圖）
金沙34元為重要防線（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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新世界捐300萬呎農地 1/3批社企 指無關政黨倡收地 鄭志剛：承擔社會責任
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