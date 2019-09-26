經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

下一篇 上一篇

李曉佳：最懂林鄭心意的地產商

【明報專訊】新世界發展（0017）突捐出農地300萬呎予社企「要有光」，令市場嘩然，集團亦此地無銀般聲明首批捐出的3幅天水圍農地並無相連地皮，不涉「利益輸送」。較早前新地（0016）自爆被收回兩幅屯門地，今次兩大地產商的一「捐」一「收」行動之異，不禁令筆者想起這位「富三代」、執行副主席鄭志剛掌舵後，新世界系緊跟「政策市」、全方位關心市民生活的做法，已擺脫傳統地產商的經營模式。

現時本港大地產商多仍在交棒或接棒的尷尬位置，能真正全掌帥印的寥寥可數。鄭志剛自2015年開始擔任新世界執行副主席兼聯席總經理、2017年又適逢父親、新世界主席鄭家純中風，可說已全面掌管新世界系。坊間指他與同在2017年上位的林鄭月娥非常熟稔。

鄭志剛全方位補足政府「短板」

林鄭曾任職社會福利署長、發展局長、政務司長等職務，對於政府長年的民生痛處如土地房屋、醫療、安老、教育、青年等問題未有緩解的原因有一定掌握，近年更不時提出「公私」合作的方案。而事實上，大家不難發現近年鄭志剛立心將新世界多元發展，正正食正林鄭的心頭好，並令新世界在「生老病死」全面包圍香港人。

舉數個例子，新世界近年在醫養、安老方面有「醫養合一」的仁山優社Humansa；鄭家在教育方面則收購了名牌幼稚園維多利亞及國際名牌小學威雅公學；為討好青年人新世界也涉足電競；甚至在政府最棘手的「上車」問題，鄭志剛兩年前亦推出「新世代首次置業計劃」，這個生態圈往往打正政策短板之處，而鄭志剛亦顯然對這些領域佈局投放有增無減。

這類似有還無的配合下，未知是否真的「因了解而結合」，新世界近年在政府招標或非招標項目均能奪標，包括今年重開的尖沙嘴星光大道擴建及經營權未有公開招標便惹來市場爭議，在2018年新世界亦連下兩城，分別在5月及12月投得航天城SkyCity及啟德體育園項目。

屢奪官商項目 穩握長期經營權

新世界接連取得這類半官方項目，為集團帶來的是極長兼穩定的經營權，亦是發展商最垂涎三尺的「經營性現金流」。像由新世界及新創建取得的體育園項目，興建及營運時間長達25年，當中近300億元的總建築費由政府全數承擔，建造管理服務由新創建全資擁有的協興工程提供，項目管理費用固定為14億元。雖說若未能如期落成會有罰款，但同時工程中若省下費用，協興和投得體育園的項目公司將按各佔40%及60%的比例分成，即建築費最終若低於299.93億元，新世界系將有錢落袋。

至於今次新世界突然捐地，筆者覺得首先「捐地」比「收地」順耳得多，亦方便政府向其他發展伸出「無形之手」；同時近期內地官媒借「修例風波」歸咎「地產霸權」，對近年銳意重投大陸懷抱的新世界而言，更是百利而無一害。至於那297.2萬呎農地，是否如新世界所說不涉「利益輸送」，留待時間證明吧。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕航天城 啟德體育園 新世界 社企 要有光 農地 捐地 鄭志剛 利益輸送 官商勾結

上 / 下一篇新聞

新世界捐300萬呎農地 1/3批社企 指無關政黨倡收地 鄭志剛：承擔社會責任
新世界捐300萬呎農地 1/3批社企 指無關政黨倡收地 鄭志剛：承擔社會責任
建制盼設機制免「曬太陽」 泛民：須交代周邊有否土儲
建制盼設機制免「曬太陽」 泛民：須交代周邊有否土儲
團結基金倡推「港人組屋」 八成人有樓
團結基金倡推「港人組屋」 八成人有樓
王于漸：港房屋問題 是錢的問題
王于漸：港房屋問題 是錢的問題
民建聯土地圓桌會：局長對《收地例》正面
民建聯土地圓桌會：局長對《收地例》正面
啟德撻訂商業地重推 流標收場 跑道區先後兩地未賣出 業界轟政府「離地 」
啟德撻訂商業地重推 流標收場 跑道區先後兩地未賣出 業界轟政府「離地 」
黃竹坑站4期補價逾67億 呎價10587元
黃竹坑站4期補價逾67億 呎價10587元
傲玟首批招標不涉特色戶
傲玟首批招標不涉特色戶
半島豪庭3房2550萬 逆市破頂
半島豪庭3房2550萬 逆市破頂
「植物醫生」45萬租旺角舖 低舊租一成
「植物醫生」45萬租旺角舖 低舊租一成
新世界200億非核心資產待沽 暫無意再投資 鄭志剛：目前現金為王
新世界200億非核心資產待沽 暫無意再投資 鄭志剛：目前現金為王
K11 MUSEA未見租戶叫減租
K11 MUSEA未見租戶叫減租
復宏漢霖首掛潛水 兩新股接力招股
復宏漢霖首掛潛水 兩新股接力招股
富時羅素：百威或快速納入指數
富時羅素：百威或快速納入指數
玖紙：貿戰影響開始消退
玖紙：貿戰影響開始消退
友信證券攻港 5億拓金融科技
友信證券攻港 5億拓金融科技
中美局勢震盪 港股8連陰 恒指失26000關 醫藥手機股齊回吐
中美局勢震盪 港股8連陰 恒指失26000關 醫藥手機股齊回吐
郭明錤：iPhone供貨商受惠下代5G機設計
郭明錤：iPhone供貨商受惠下代5G機設計
比亞迪傳分拆IGBT業務上市
比亞迪傳分拆IGBT業務上市
芝麻信用更換法定代表
芝麻信用更換法定代表
港府港交所持股增至逾6% 倫交所訂搭橋貸款 助購Refinitiv
港府港交所持股增至逾6% 倫交所訂搭橋貸款 助購Refinitiv
Okura全年盈利跌19%
Okura全年盈利跌19%
保利置業43億售澳門地皮
保利置業43億售澳門地皮
WeWork創辦人「跪低」 辭任總裁 同意減少股票表決權 留任非執行董事長
WeWork創辦人「跪低」 辭任總裁 同意減少股票表決權 留任非執行董事長
沙特阿美料11月上市 招股規模擬倍增
沙特阿美料11月上市 招股規模擬倍增
憧憬中美達協議 道指揚金價跌
憧憬中美達協議 道指揚金價跌
張兆聰：新世界響應捐地 為發展除障礙
張兆聰：新世界響應捐地 為發展除障礙
梁志麟：脫歐不明朗 英鎊先整固
梁志麟：脫歐不明朗 英鎊先整固
盧志威：WeWork低估值上市 戳破「願景」
盧志威：WeWork低估值上市 戳破「願景」
技術取勝：建行宜守8月低位
技術取勝：建行宜守8月低位
港航造價18億訓練大樓揭幕
港航造價18億訓練大樓揭幕
劉思明：日清內地擴張期 百天線有承接
劉思明：日清內地擴張期 百天線有承接
周顯：投資項目多 地產商自然加快賣樓
周顯：投資項目多 地產商自然加快賣樓
湯文亮：經濟轉壞 才可解決修例危機
湯文亮：經濟轉壞 才可解決修例危機
迷你戶當道 「閣仔」擴空間 閣樓專家打造成人小孩天地
迷你戶當道 「閣仔」擴空間 閣樓專家打造成人小孩天地
諾獎經濟學家Michael Spence：政府商界合作 解樓價貴問題
諾獎經濟學家Michael Spence：政府商界合作 解樓價貴問題
彭博萬千：本港是對外橋樑 對中國貢獻無可取代
彭博萬千：本港是對外橋樑 對中國貢獻無可取代