李曉佳：最懂林鄭心意的地產商

現時本港大地產商多仍在交棒或接棒的尷尬位置，能真正全掌帥印的寥寥可數。鄭志剛自2015年開始擔任新世界執行副主席兼聯席總經理、2017年又適逢父親、新世界主席鄭家純中風，可說已全面掌管新世界系。坊間指他與同在2017年上位的林鄭月娥非常熟稔。

鄭志剛全方位補足政府「短板」

林鄭曾任職社會福利署長、發展局長、政務司長等職務，對於政府長年的民生痛處如土地房屋、醫療、安老、教育、青年等問題未有緩解的原因有一定掌握，近年更不時提出「公私」合作的方案。而事實上，大家不難發現近年鄭志剛立心將新世界多元發展，正正食正林鄭的心頭好，並令新世界在「生老病死」全面包圍香港人。

舉數個例子，新世界近年在醫養、安老方面有「醫養合一」的仁山優社Humansa；鄭家在教育方面則收購了名牌幼稚園維多利亞及國際名牌小學威雅公學；為討好青年人新世界也涉足電競；甚至在政府最棘手的「上車」問題，鄭志剛兩年前亦推出「新世代首次置業計劃」，這個生態圈往往打正政策短板之處，而鄭志剛亦顯然對這些領域佈局投放有增無減。

這類似有還無的配合下，未知是否真的「因了解而結合」，新世界近年在政府招標或非招標項目均能奪標，包括今年重開的尖沙嘴星光大道擴建及經營權未有公開招標便惹來市場爭議，在2018年新世界亦連下兩城，分別在5月及12月投得航天城SkyCity及啟德體育園項目。

屢奪官商項目 穩握長期經營權

新世界接連取得這類半官方項目，為集團帶來的是極長兼穩定的經營權，亦是發展商最垂涎三尺的「經營性現金流」。像由新世界及新創建取得的體育園項目，興建及營運時間長達25年，當中近300億元的總建築費由政府全數承擔，建造管理服務由新創建全資擁有的協興工程提供，項目管理費用固定為14億元。雖說若未能如期落成會有罰款，但同時工程中若省下費用，協興和投得體育園的項目公司將按各佔40%及60%的比例分成，即建築費最終若低於299.93億元，新世界系將有錢落袋。

至於今次新世界突然捐地，筆者覺得首先「捐地」比「收地」順耳得多，亦方便政府向其他發展伸出「無形之手」；同時近期內地官媒借「修例風波」歸咎「地產霸權」，對近年銳意重投大陸懷抱的新世界而言，更是百利而無一害。至於那297.2萬呎農地，是否如新世界所說不涉「利益輸送」，留待時間證明吧。

[李曉佳 財經澡堂]