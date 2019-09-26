盧志威：WeWork低估值上市 戳破「願景」

早幾年獨角獸流行的時候，軟銀作為創投界的龍頭，可以說是非常好賺，但這個模式愈來愈需要面對挑戰。例如Uber上市之後，也需要潛水，甚至坊間很多評論也認為，Uber永遠也不會賺到錢。近期的例子則有WeWork，作為共享辦公室的龍頭，初時軟銀的估值高達470億美元，但是市傳上市的時候，估值最多減至120億美元，這家公司在私人市場集資128億美元，低於這個估值上市，除最早期的投資者，全部人都要輸錢，對創投行業是災難性打擊。

WeWork大減價 打擊創投行業

對於軟銀的願景基金來說，同時也是一個重大的打擊，因為他們的計劃是將會推出第二期1000億美元的基金，WeWork大減價肯定會帶來負面影響，整個集資計劃可能要縮減規模；第二是手持大量的共享經濟公司，如果一直缺乏盈利，靠融資獲得新資金來填補虧損，估值只會愈走愈低，如果遇上資金鏈短缺，更有倒閉的風險。

孫正義投資風格激進

昨天《明報》也有新聞指出，軟銀要求員工以工資10倍的方式融資，去認購他們旗下的基金，以示對軟銀創辦人孫正義的忠誠，孫正義也用他在軟銀的股份作抵押，擔保員工的資產。孫正義投資的風格如此激進，一旦市况逆轉，將可能招致重大損失，同時他所持有的科技股，也面對極大風險，分分鐘被資金危機突襲。

[盧志威 美股搏擊]