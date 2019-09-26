梁志麟：脫歐不明朗 英鎊先整固

英國會休會違法 硬脫歐風險未減

至於英國脫歐，英國最高法院裁決國會休會違法。不過即使國會順利重開，亦不代表可以消除10月底硬脫歐的風險。始終首相約翰遜曾表示寧願死亦不願延遲脫歐，投資者不可排除約翰遜冒險強推脫歐。暫時英鎊繼續受消息主導，料匯價於1.233至1.26上落。

歐元技術上仍處於下降通道，料後市於1.095至1.111上落。美元兌瑞郎升穿阻力0.9980後回落，料暫時於0.9850至1算上落。

美國聯儲局副主席克拉里達明日凌晨發表講話，他早前表示美國經濟強勁但仍有下行風險，要留意會否暗示減息的可能性。技術上美匯指數仍處於上升通道內，料短線於97.8至99上落。

紐元料再下試2015年低位0.613

商品貨幣方面，澳洲儲備銀行於下周二公布議息結果，市場預期利率維持不變，不過當地及亞洲區基本面未見改善下，央行維持鴿派政策取態，料澳元可下試0.67水平。新西蘭明早公布9月消費信心指數，要留意連串減息能否帶動信心回升。紐元近日跌穿月初低位0.627，料後市反覆下試2015年低位0.613。

市場繼續關注美伊局勢發展，市場已預期美國將聯同西方國家加強制裁伊朗，除非雙方步向開戰邊緣，否則難帶動油價及加元急升，暫時美元兌加元於1.313至1.35上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]