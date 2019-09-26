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憧憬中美達協議 道指揚金價跌

【明報專訊】美國總統特朗普表示，中美貿易協議可能比預期提前達成，刺激美股早段上漲，道指升逾百點，期金跌逾1%。貿易戰無礙Nike在華的強勁表現。在截至8月底的季度，Nike收入按年增長7%至107億美元，主要受惠於大中華地區收入急升22%至16.8億美元。Nike的25%服裝和鞋類在中國生產。Nike行政總裁帕克（Mark Parker）表示，該公司過去逾5年每季在大中華區的收入也錄得雙位數增長。Nike股價早段升逾5%，今年以來升18%。

Philip Morris中止合併Altria

此外，美國快時尚品牌FOREVER 21繼撤出內地及香港市場後，其日本分部昨宣布，將在10月底前關閉全日本14家門店及網店。該公司未解釋撤出日本市場的原因，不過美國傳媒自8月就屢傳總部位於美國洛杉磯的FOREVER 21有意申請破產保護。

全球最大煙草集團菲利普莫里斯（Philip Morris）與同業Altria中止合併談判，菲利普莫里斯股價早段急升6%。Altria擁有電子煙品牌Juul的35%股份。由於青少年使用電子煙增加，且在美國發現多宗疑似因使用電子煙致死的個案，令電子煙將面臨更多的規管。Juul的部分產品在美國被禁，並停止了在美國的一切廣告。Juul的行政總裁昨日請辭。

（綜合報道）

[國際金融]

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