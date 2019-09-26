沙特阿美料11月上市 招股規模擬倍增

集資額可達2000億美元 8倍阿里紀錄

《華爾街日報》指出，在籌備IPO期間，沙特官員一直討論如何加快進程，並使沙特阿美的估值達到王室所期望的2萬億美元。這相當於蘋果公司市值的兩倍。按這估值計算，發行10%的股份可集資2000億美元，相當於阿里巴巴集團5年前有史以來最大規模的IPO集資額的8倍。彭博引述知情人士稱，超過100名投資銀行家、政府官員和沙特阿美高層，周三起於該公司位於沙特東部省達蘭市（Dhahran）的總部，參加為期兩天的分析師講座，由沙特阿美團隊向市場人士簡報公司的發展。

按照沙特阿美的原先計劃，它將在今年底前把公司的1%股份在沙特上市，明年再在本土加推1%的股份。之後再將3%股份在海外市場上市，地點包括東京。一名沙特高級顧問向《華爾街日報》稱，在5%股份上市後，王儲穆罕默德希望再過一兩年加推5%的股份。知情人士說，沙特高級官員對發行更多股份意見分歧，而沙特政府早前免除了法利赫的能源大臣職位，部分由於他反對王儲把超過5%的股份上市。

（綜合報道）

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