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沙特阿美料11月上市 招股規模擬倍增

【明報專訊】石油設施受襲無礙沙特阿拉伯推進國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）的首次公開募股（IPO）計劃。彭博社引述知情人士稱，沙特阿美計劃在10月20日左右公布上市計劃，料最早可望在11月於沙特交易所Tadawul掛牌上市，但最終時間表有待確定。《華爾街日報》引述知情人士稱，沙特王室及其顧問正考慮，將沙特阿美的招股規模，由原本佔股本5%，增加1倍至10%，儘管其面臨油價偏軟對公司估值的威脅。美國上周原油庫存意外增加，國際油價跌逾1%。

集資額可達2000億美元 8倍阿里紀錄

《華爾街日報》指出，在籌備IPO期間，沙特官員一直討論如何加快進程，並使沙特阿美的估值達到王室所期望的2萬億美元。這相當於蘋果公司市值的兩倍。按這估值計算，發行10%的股份可集資2000億美元，相當於阿里巴巴集團5年前有史以來最大規模的IPO集資額的8倍。彭博引述知情人士稱，超過100名投資銀行家、政府官員和沙特阿美高層，周三起於該公司位於沙特東部省達蘭市（Dhahran）的總部，參加為期兩天的分析師講座，由沙特阿美團隊向市場人士簡報公司的發展。

按照沙特阿美的原先計劃，它將在今年底前把公司的1%股份在沙特上市，明年再在本土加推1%的股份。之後再將3%股份在海外市場上市，地點包括東京。一名沙特高級顧問向《華爾街日報》稱，在5%股份上市後，王儲穆罕默德希望再過一兩年加推5%的股份。知情人士說，沙特高級官員對發行更多股份意見分歧，而沙特政府早前免除了法利赫的能源大臣職位，部分由於他反對王儲把超過5%的股份上市。

（綜合報道）

[國際金融]

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