WeWork創辦人「跪低」 辭任總裁 同意減少股票表決權 留任非執行董事長

設聯席總裁 冀解決巨額虧損

消息稱，紐曼控制的實體，擁有We約30%股份，未知當中多少屬於他，多少屬於早期投資者。他已通過出售公司股票，套現數億美元。We早前被指將上市估值預期，最低降至150億美元，較年初的470億美元估值大幅縮水。面對潛在投資者對企業治理及巨額虧損的擔憂，We推遲了IPO。自此紐曼面對軟銀等股東的不滿，在公司的地位岌岌可危。

《華爾街日報》引述知情人士稱，WeWork經歷了動盪的數周後，紐曼和他的顧問一致認為，最好的出路是他放棄行政總裁之職。紐曼稱：「最近數周外界對我的嚴格審查，成了一種極大的干擾，我認為辭去行政總裁職位，符合公司的最大利益。」此外，紐曼的太太麗貝卡（Rebekah）也將辭去We品牌總監等職務。

現年40歲的紐曼，2010年創辦WeWork，其擴大業務的願景，吸引不少風投資金的支持。直至上周，包括摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、We董事兼風險資本家鄧利維（Bruce Dunlevie）等，均表態支持紐曼的領導。紐曼在公司的會議也表示，有信心能帶領We在今年稍後完成IPO。

太太辭We品牌總監等職務

不過We延遲上市的決定，加上有關紐曼的古怪作風浮面，令情况起變化。《華爾街日報》上周披露他縱情派對、攜大麻上飛機，且決策難以預測。這動搖了一些投資者的信心。《華爾街日報》稱，紐曼失去最大外部股東軟銀集團的支持，是其形勢逆轉的關鍵。持有We近三分之一股權的軟銀，上周就如何罷免紐曼進行內部討論。由於We還需軟銀注資，因此對We有相當大影響力。We希望通過IPO籌集的30億美元，預計軟銀將認購多達三分之一。

《華爾街日報》稱，紐曼上周末至本周二與盟友戴蒙等商討出路。紐曼的前途也與戴蒙息息相關。摩通旗下的投資基金是We早期支持者。摩通曾承諾向We及紐曼提供數億美元貸款。摩通也是We的IPO主承銷商。直至上周末，戴蒙也認為紐曼毋須辭職。但到周日，鄧利維倒戈，支持軟銀撤換紐曼，紐曼大勢已去。消息指，紐曼與顧問最終在周二敲定離職細節。

傳不可能在年內完成IPO

長期以來，紐曼押注投資者關注We的迅速增長，並按科技公司的標準為We估值。不過潛在投資者卻憂慮其巨額虧損，並把它當作一家估值過高、存在潛在利益衝突的房地產公司。We之前也嘗試拓展宿舍式單位、健身、零售等領域，惟成效不大。知情人士稱，We不太可能在今年IPO。We正與摩通及高盛就價值30億美元的貸款談判，放貸條件是We上市集資。加上削減成本，這或可讓We有足夠現金營運至明年底。消息指，We考慮剝離非核心業務，並在1.2萬名員工中裁員數千。

（綜合報道）

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