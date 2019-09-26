港府港交所持股增至逾6% 倫交所訂搭橋貸款 助購Refinitiv

明報記者 馬迪帆

據港交所中期業績報告，截至今年6月30日，政府持有港交所約7484萬股，相當於5.94%股權，此數目與去年年報中所披露持股量相同。港交所去年8月及今年3月有兩次中期息以股代息計劃，按7484萬股的基數計算，若港府兩次均選擇全數以股代息，可分別領取約125萬股及88萬股。兩者相加，與本次所見港府增持數目幾乎相同。依此計算，港府兩次總共捨棄約5021.8萬元的股息。

港府本次變相增持，適逢港交所對倫交所提出天價收購，股價連日下跌 。昨日港交所收報222.6元，跌1.42%。港府並不受《證券及期貨條例》的披露條文約束，現時正是因此單「世紀併購」，才必須披露增持行動。實際上，港府對港交所的增持近兩年才見頻密，由2012年至2017年的港府持股數目一直為6673萬，5年間未發生變動。直到去年6月，根據金管局披露，港府首次通過以股代息增持港交所至6%，同時表示港府是基於策略性目的持有港交所，希望長遠對其發展作出貢獻。

以股代息 因提購倫交所須披露

另一邊，昨日市場再次傳出對港交所併購不利消息，據彭博報道，倫交所已與18間銀行簽下「搭橋貸款」，為收購Refinitiv融資。報道引述消息人士指，該單巨額貸款分為兩部分，分別為93.25億美元（約731億港元）及35.8億歐元（約308億港元），於上周五已經簽約，最長年期為3年。倫交所於今年8月宣布以270億美元（約2325億港元）收購Refinitiv，即此次貸款約佔收購價45%。銀團貸款背後有部分如中國銀行（3988）等中資行，多數為匯豐、美銀等外資大行。