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港府港交所持股增至逾6% 倫交所訂搭橋貸款 助購Refinitiv

【明報專訊】港府繼去年選擇以股代息後增持港交所（0388）後，近日再度出現類似動作，將持有股權上升至歷史新高6.12%。根據倫交所資訊平台（RNS）公告，截至9月23日，香港政府持有7698萬股港交所的股票，相當於6.12%股權，較中期報告內披露持股數目為多，港府方面確認變動原因是選擇以股代息。翻查資料，自2012年以來，港府所持港交所股權一路被攤薄，於近兩年才出現兩次明顯增持。

明報記者 馬迪帆

據港交所中期業績報告，截至今年6月30日，政府持有港交所約7484萬股，相當於5.94%股權，此數目與去年年報中所披露持股量相同。港交所去年8月及今年3月有兩次中期息以股代息計劃，按7484萬股的基數計算，若港府兩次均選擇全數以股代息，可分別領取約125萬股及88萬股。兩者相加，與本次所見港府增持數目幾乎相同。依此計算，港府兩次總共捨棄約5021.8萬元的股息。

港府本次變相增持，適逢港交所對倫交所提出天價收購，股價連日下跌 。昨日港交所收報222.6元，跌1.42%。港府並不受《證券及期貨條例》的披露條文約束，現時正是因此單「世紀併購」，才必須披露增持行動。實際上，港府對港交所的增持近兩年才見頻密，由2012年至2017年的港府持股數目一直為6673萬，5年間未發生變動。直到去年6月，根據金管局披露，港府首次通過以股代息增持港交所至6%，同時表示港府是基於策略性目的持有港交所，希望長遠對其發展作出貢獻。

以股代息 因提購倫交所須披露

另一邊，昨日市場再次傳出對港交所併購不利消息，據彭博報道，倫交所已與18間銀行簽下「搭橋貸款」，為收購Refinitiv融資。報道引述消息人士指，該單巨額貸款分為兩部分，分別為93.25億美元（約731億港元）及35.8億歐元（約308億港元），於上周五已經簽約，最長年期為3年。倫交所於今年8月宣布以270億美元（約2325億港元）收購Refinitiv，即此次貸款約佔收購價45%。銀團貸款背後有部分如中國銀行（3988）等中資行，多數為匯豐、美銀等外資大行。

相關字詞﹕以股代息 銀團貸款 香港政府 倫交所 港交所

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