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比亞迪傳分拆IGBT業務上市

【明報專訊】彭博引述知情人士指出，比亞迪（1211）正考慮分拆旗下生產電動車零件「絕緣柵雙極型晶體管」（IGBT）的業務上市，現時全球只得小量公司可生產該零件，惟公司仍未決定上市時間及地點。比亞迪發言人回應稱，現階段沒有任何資訊可作披露。

該名知情人士表示，業務股票或會面向中國內地投資者發售，不過上市時間和地點未有最終決定。彭博指出，IGBT是能源變換與傳輸的核心零件，可減低功率損耗，以及提高車輛的性能，不過產量十分有限，比亞迪是唯一獨立生產IGBT的中國汽車製造商，其他掌握生產技術的公司包括德國Infineon Technologies和日本三菱電機等。受亞洲及電動車的需求所帶動，IGBT市場在2019至2024年間預計可增長接近一倍至85.5億美元。

唯一中國車廠獨立生產IGBT

另外，內地電動車製造商蔚來日前公布第二季業績，雖然收入按年大增逾30倍至15.08億元人民幣，不過淨虧損高達32.9億元人民幣，較去年同期大幅擴大83%，蔚來管理層在電話會議中解釋，由於中國3月下旬的電動車補貼減少，加上宏觀經濟不利，令汽車銷量下跌，不過9月市場對車型「ES6」的需求有所回暖，相信該車型有一定競爭力。受蔚來績差影響，比亞迪昨日股價跌4.07%，收市報38.9元。

相關字詞﹕蔚來汽車 比亞迪 電動車

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