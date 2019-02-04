中美局勢震盪 港股8連陰 恒指失26000關 醫藥手機股齊回吐

明報記者 陳子凌

恒指昨日低開118點，開市後跌幅擴大，曾插355點，穿26,000點關口，之後傳出中國正準備購買更多美國豬肉，跌幅曾收窄至90點，收復26,000點，見26,190點全日高位。但A股表現乏力，加上多間大行報告指前晚公布的內地藥品帶量採購結果不利藥股，午後恒指跌幅擴大，最終收市跌335點，報25,945點，不單失守26,000關及8月15日以來的上升軌，亦連續第8個交易日出現陰燭；國企指數亦現「7連陰」，昨收報10,168點，跌102點。全日主板成交額755.74億元。

騰訊太古中壽連跌8日

全日僅3隻藍籌收升，分別是信置（0083）、長建（1038）和電能（0006），但升幅不到1%。騰訊（0700）、太古A（0019）及中壽（2628）更連跌8日，其中太古A收報71.5元，跌0.8%，為52周新低。騰訊跌2.15%，另一重磅股友邦（1299）跌2.04%，兩者合共拖低恒指108點。恒指波幅指數升9%至20.42，是近3周高位。

港股恐慌指數升至近3周高

前日急跌後拗腰V彈的藥股中生製藥（1177），因在內地藥品第二輪帶量採購中標結果不理想，遭大行看淡而跌5.3%，為表現最差藍籌，並拖累其他藥股表現，石藥（1093）亦跌3.69%，為第二差藍籌。另外復星醫藥（2196）、四環醫藥（0460）亦有逾4%跌幅。

中生製藥被唱淡 跌5.3%

高盛報告指出，第一輪帶量採購4間中標的藥企，今次贏家變輸家，當中中生製藥便失落中標恩替卡韋；反而今次多間中小型藥廠中標，顯示在新規下內地藥品行業的競爭在加劇。

高盛：4間首輪中標藥企贏變輸

高盛評估，在假設總體銷量維持不變之下，中生製藥對恩替卡韋銷售可按年增長20%至25%的目標會有壓力，該行料恩替卡韋銷售最多升14%至13億元人民幣，對中生製藥明年盈利帶來約4%的潛在影響。

瑞銀亦指，除恩替卡韋外，中生製藥亦失落另一藥品替諾福韋，在今次藥品帶量採購結果中，負面影響大，估計其難以達到明年盈利增長20%的原定目標。