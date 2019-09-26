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復宏漢霖首掛潛水 兩新股接力招股

【明報專訊】復星國際（0656）分拆的抗癌藥物開發商上海復宏漢霖（2696）昨日掛牌上市，招股價為每股49.6元，不過昨日全日股價潛水，最終收報49.45元，較招股價跌0.3%。

昨日復宏漢霖表現平平，全日成交2.96億元，股價未能突破招股價，最低曾見46.65元，較定價跌近6%。該公司日前公布，香港公開發售方面錄得2.9倍超額認購，國際發售錄得適度超額認購。復宏漢霖本次共計集資30.96億元，此外錄得額外集資4.7億元。去年該公司全年虧損5.05億元，研發開支錄得3.65億元。

鑫苑物業入場費3030元

現時有兩隻新股正招股，分別為物業服務公司鑫苑物業（1895）及內地手機遊戲開發商FriendTimes（6820）。鑫苑物業由紐交所上市的鑫苑置業分拆出來，招股價每股2.03元至3元，入場費3030.23元。招股書顯示，公司現時於內地物業服務公司排名第33名，去年全年溢利按年增9.6%至7608萬元人民幣。現時公司管理的物業多由母公司開發，去年鑫苑置業開發的物業貢獻物業管理服務總收益的84.3%。

另一隻FriendTimes招股價每股1.52元至1.96元，發售3.3億股，每手2000股，入場費最多3959.5元。現時公司盈利主要來自3款自主研發的古風手遊《熹妃傳》、《熹妃Q傳》及《宮廷計手游》，去年3款遊戲收益總計錄得3.85億元人民幣。各款遊戲均免費下載，但玩家需消費以購買虛擬道具。

相關字詞﹕鑫苑物業 招股價 復宏漢霖

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