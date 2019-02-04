新世界200億非核心資產待沽 暫無意再投資 鄭志剛：目前現金為王

全年核心盈利升10% 末期息0.37元

截至今年6月底止全年度，新世界核心盈利按年增長10%至88.14億元；每股派末期息0.37元，按年增9%；手持現金及銀行存款約637.29億元，大致維持去年同期水平；淨負債比率為32.1%，按年增加2.8個百分點。過去一年，新世界及旗下新創建分別合共出售資產套現約36億元，本月再出售長沙項目及首都機場（0694）股份，套現約30億元，明言2020年度繼續出售非核心資產。

持637億現金 手上投資830億

鄭志剛表示，集團目前手上仍有200億元非核心資產待售。雖然今年9月該集團手持現金水平，冠絕餘下香港一眾發展商，但集團單計手上本港項目，總投資額已超過830億元。惟鄭志剛強調，無意考慮以股本形式集資。根據該集團業績通告指，擬考慮作股份回購。

期內新世界在中、港兩地錄得合約銷售分別達198億元人民幣及105億港元，分別超過原定的160億元人民幣及100億港元目標；未入帳的銷售收入分別為35.5億元人民幣及112億港元；當中於2020年度入帳的銷售收入分別為31.8億元人民幣及40億港元。

鄭志剛稱：「未來樓市會有高單位數調整，集團在未來數個月不會推出一手樓，因此不會太受影響，目前主要以銷售現貨為主，及推出新計劃加強銷售，明年才推出大圍新盤。」

樓市料調整 未來數月不推盤

摩根士丹利發表報告指，新世界的基本盈利逾88億元，表現符合預期，並形容該集團下半年度在港的合約銷售多達71億元，按半年計倍增。摩根大通的報告亦稱，新世界的基本盈利與預期一樣，並估計隨着大圍站開售，及尖沙嘴K11 MUSEA開業帶來更多租金收入，將有助強化新世界的資產負債表。

明報記者 陳偉燊