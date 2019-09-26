經濟
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半島豪庭3房2550萬 逆市破頂

【明報專訊】雖然社會局勢尚未平穩，但市場上仍錄逆市新高的二手成交。有業主以2550萬元入市，購入紅磡半島豪庭一個千呎3房戶，成交價更創下屋苑標準戶新高。

業主持貨7年 帳面獲利965萬

利嘉閣助理分區經理曾淑貞表示，上述半島豪庭2座高層K室，實用面積1043方呎，屬3房1套連工人套房間隔，新近以2550萬元成交，實呎24,449元。資料顯示，屋苑成交價最高的單位為5座頂層特色戶，於今年6月以5050萬易手，是次成交屬屋苑標準戶做價新高。至於是次售出單位的原業主，早於2012年6月以約1585萬元購入，持貨7年，帳面獲利約965萬元或61%。

豐景園2房455萬 重返年半前價

另一邊廂，二手市場繼續錄減價成交，屯門豐景園有2房戶減至455萬元售出，重返年半前同類成交價水平。

祥益地產營業董事胡志偉表示，豐景園1座低層3室，實用面積391方呎，屬2房間隔，原業主最初叫價520萬元放盤，期後累減65萬元或12.5%，並以455萬元獲區內買家承接，實呎11,637元，做價低市價約一成。原業主於2003年以約67.5萬購入，持貨16年，帳面獲利約387.5萬元，物業升值約5.7倍。

轉租為買 嘉湖3房573萬易手

另外，樓價下調之際，有租客決定轉租為買。中原副區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊景湖居1座低層H室，實用面積550方呎，屬3房間隔，原業主叫價580萬元放盤，在微減7萬或1.2%後，以573萬元獲原本於屋苑租住單位的上車客承接，實呎10,418元。原業主於2012年2月以238萬元購入，持貨7年，帳面獲利335萬元，物業升值約1.4倍。

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