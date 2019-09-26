傲玟首批招標不涉特色戶

明天開放示範單位

高銀集團市場策劃及銷售總監陳秀賢表示，傲玟自9月中開始接受特選客戶參觀示範單位，至今有逾500組特選客戶參觀，大部分單位將招標發售；另高銀集團昨開放三對（包括3個連裝修、3個交樓標準）示範單位予傳媒參觀，包括兩對3房及一對2房單位。對同系何文田站一期項目出現沉降，陳表示正待港鐵（0066）報告。

至於新地（0016）南昌站匯璽III今次輪銷售推出的352伙，昨日截止認購，消息指項目過去6日收逾5000票（大部分為「復活票」，即首輪向隅客的認購登記），超額13倍。

匯璽低座戶5594萬沽

另同系匯璽低座星鑽匯，昨以發價單形式售出16樓B室，實用1960方呎，成交價達5594.46萬元，實呎28,543元，成交價為該期低座單位最高紀錄。

朗濤特色戶逼9000萬破頂

鷹君（0041）大埔白石角朗濤新錄一宗高價成交個案，據成交紀錄冊顯示，項目以招標形式售出1伙特色戶，為2座15及16樓複式B室，實用2767方呎，連1060方呎天台和363方呎平台，成交價8992.8萬元、呎價高見3.25萬元，成交價和呎價均創項目新高。

政府開徵一手空置稅事在必行，發展商加大銷售現樓餘貨力度。恒地營業（一）部總經理林達民指，由該部負責銷售的馬鞍山迎海．駿岸，周日（29日）推售8伙連租約單位，定價2631萬至2864萬元，實用全屬1400餘方呎，租約期9至18個月，月租約4.1萬至5萬元，租金回報率約2.07厘，恒地將提供首兩年租金補貼至2.8厘回報率優惠，優惠約佔樓價1.5%。

恒地加快推兩現樓盤餘貨

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧1號去年9月推出至今累沽110伙，佔全盤240伙的45%，套現10億元，明日再新發售25伙；而同系大角嘴利奧坊3期部署第4季推出，而尖沙嘴德成街項目、筲箕灣太樂樓項目、鴨脷洲大街項目、西營盤藝里坊2期等擬明年登場。