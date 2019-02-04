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黃竹坑站4期補價逾67億 呎價10587元

【明報專訊】早前接獲38份發展意向書的港鐵黃竹坑站4期項目，港鐵（0066）昨日正式推出項目招標，將於10月23日截標。據悉，項目補地價67.5774億元，以項目可建樓面約63.83萬方呎計，每方呎補地價10,587元，與同為純住宅項目的黃竹坑站2期每呎補地價10,576元相若，僅多11元，貴絕黃竹坑站上蓋發展項目，亦為港鐵項目中每方呎補地價次高紀錄，反映在反修例風波下，補價金額仍然高企，未有因市况轉差而下調。

港鐵項目中每呎樓面補價次高

為吸引更多發展商入標競投，黃竹坑站4期項目固定分紅比例為25%，與3期相同，發展商須另出價競投。萊坊執行董事林浩文表示，此屬市區項目，補地價金額合理，預計約10個發展商正式入標，因發展規模龐大，預計入標財團以實力雄厚的大型發展商為主。

林浩文預計，連同補地價在內，項目估值約105億至118億元，每方呎樓面地價1.65萬至1.85萬元，料落成後以每呎3萬元起出售。

下月23日截標 最高估值118億

有遞交意向書的發展商以港資佔多，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、 嘉華（0173）、南豐、會德豐（0020）、英皇（0163）、遠展（0035）、鷹君（0041）、建灝地產、華懋、中信泰富、帝國集團、爪哇（0251）、其士（0025）、華置（0127）、路勁（1098）等，亦包括首次參與港鐵項目的豐泰；中資包括中國海外（0688）、萬科置業（香港）、保利置業（0119）、碧桂園（2007）、龍光（3380）等。資料顯示，項目可建樓面約63.83萬方呎，擬建兩座物業，提供不多於800伙，預計2025年落成。

綜合業界預期，項目估值95.7億至118億元，每方呎樓面地價約1.5萬至1.85萬元。

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