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啟德撻訂商業地重推 流標收場 跑道區先後兩地未賣出 業界轟政府「離地 」

【明報專訊】早前政府重推高銀金融（0530）今年6月宣布撻訂的啟德第4C區4號商業地王，重推後於上周五截標共收到5份標書，但地政總署昨日公布，該地收到的入標價未達政府底價，最終流標收場，是今年1月毗鄰第4C區5號商業地王後，9個月來再有官地流標。有業界人士稱，政府對地皮估值並無緊貼市場變化，與發展商出價有落差，最終令地皮流標收場。

明報記者 甘潔瑩

啟德跑道區先後推出過兩幅商業地皮，均未能成功售出。高銀獨立非執行董事石禮謙接受本報查詢時強調，有關地皮與集團已投得的住宅地相連，集團很希望用作發展，惟當時市况欠佳，從公司角度而決定撻訂，如今市况比6月時更差，發展商出價審慎亦可理解。他續稱：「發展商積極推出新盤，市况差即使減價亦賣不到，政府硬要徵收空置稅；反觀競投官地，出價達不到政府意向，政府隨即收回土地，而不是調低地價，實是『雙重標準』。」

石禮謙：

政府不願調低地價是「雙重標準」

資料顯示，上述為啟德跑道區第4C區4號商業地皮，地盤面積約11.5萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，可建樓面逾86萬方呎，原由高銀於今年5月以逾111.244億元投得、每方呎樓面地價12,888元，呎價一度創東九商業地價新高，惟高銀於6月宣布撻訂收場。政府於今年8月重推地皮，並於上周五截標，共收到5份標書，入標發展商全為港資，包括長實（1113）、新地（0016）、華置（0127）、鷹君（0041）、信置（0083）。

綜合業界人士，地皮估值73.37億至103.6億元，每方呎樓面地價約8500至12,000元，較5月高銀的中標價低7%至34%。

收5標書 估值低見73億

普縉集團執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，近期樓市轉差，增加流標機會，估計是發展商以市場最新數據計算出價，地政總署則以實質的登記成交作參考，出現一方較悲觀，另一方較進取「離地」，導致流標。

因社會運動影響旅遊業及酒店業，他建議，政府出售「商業/酒店」地時，可考慮讓中標發展商自行釐定酒店的樓面，增加地皮發展的靈活性。

測量師籲增發展彈性

值得留意，政府尚有多個大型項目或地皮正進行招標，每項目估值逾百億元，如於昨日起推出招標的港鐵（0066）黃竹坑站4期項目，另發展樓面逾310萬方呎的巨無霸商業項目西九高鐵站上蓋商業官地、以及東九啟德跑道區最大住宅樓面的第4A區2號住宅地，亦進行招標，料發展商將策略性投地。

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