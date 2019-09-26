民建聯土地圓桌會：局長對《收地例》正面

地產商兩局長赴會 稱簡化程序有共識

發展局長黃偉綸、運房局長陳帆、新地及恒地代表皆有出席會議。劉國勳指出，會上有就數項議題達成共識，包括現時覓地、規劃及收地的速度落後於發展，相關程序及規程需要盡量簡化；又指兩名與會局長對民建聯日前提出的輪候公屋租金津貼及積極使用《收回土地條例》態度正面，但要留待《施政報告》中，由特首宣布詳情。

劉國勳說，會上各方都以正面對待《收回土地條例》，但必先有完整規劃及符合公共用途，如建公營房屋。他又期望發展商在政府引用《條例》時能理解和配合，少以司法覆核推慢收地程序。

有份參與會議的地產建設商會執委會主席梁志堅，被問到若政府多用《條例》收地會否影響發展商利益時，他稱政府一直都有引用《條例》收地，「地產商利益是次要」，最重要是法律上可行。

黃偉綸：優先加快推棕地發展

黃偉綸亦在會前表示，在新發展區內確立公共用途的範圍後，政府便可使用《條例》收地，未來會優先加快推動新發展區附近棕地的發展，以保中長期房屋供應，並期望縮短洪水橋和落馬洲新田發展區的撥款和規劃過程，增加潛在房屋供應。