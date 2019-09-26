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王于漸：港房屋問題 是錢的問題

【明報專訊】樓價近年持續上升。團結香港基金指出，2003至2018年的15年期間，本港家庭入息中位數增長80%，但樓價同期內大幅增長5.13倍。團結香港基金顧問、港大經濟學講座教王于漸認為，目前本港的房屋問題，其實是「沒有錢的問題」，政府需負起責任解決，唯一補救方法是參考新加坡的組屋模式。

倡居屋鎖定補價 推首置免息貸款

王于漸昨表示，今日本港出現的並非房屋問題，而是貧富懸殊問題，房屋問題只是貧富懸殊問題的集中表徵，貧窮家庭無法上流，令房屋階梯斷裂，即使政府尋覓更多土地，興建更多樓宇仍無法解決問題，「這不是供應問題，而是沒有錢的問題」。他將政府比喻為「父親」，形容「沒有錢的問題」需由政府解決，「既然條梯（房屋階梯）是這樣高，你要給他高跟鞋爬上去，你不墊高對鞋他爬不到」。

他認為，社會貧富問題可透過房策紓緩，唯一補救方法是參考新加坡組屋模式，由市民透過購買公營房屋分享樓價升值好處，例如重推租置計劃，令公屋戶可購買單位，「而且要平買，價（補價金額）要鎖住」，居屋亦要鎖定補價金額，減少業主補價負擔；至於超出居屋申請資格的市民，政府應提供首置免息貸款協助。

本研社斥趁火打劫

本土研究社成員姚政希認為，基金會建議是「趁火打劫」，猶如和應特首林鄭月娥「公屋封頂論」，令公屋私有化。他稱，重推租置會導致公屋單位數目減少，在現時公屋不足下，勢必進一步延長公屋輪候時間。他又說，政府1998年曾推出首置貸款，當時適逢金融風暴，一半參與計劃市民曾拖欠還款，破產者達逾千宗，若重推首置貸款，以樓價800萬元計，參與計劃家庭每月最高供款達2.6萬元，非小數目，當本港經濟出現波動，勢重蹈覆轍，令市民無法還款甚至成為負資產。

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