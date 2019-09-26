經濟
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建制盼設機制免「曬太陽」 泛民：須交代周邊有否土儲

【明報專訊】商會及兩派政黨對新世界捐地都表示歡迎。建制派期望政府訂立機制處理由發展商捐出的土地，以免收到土地後卻「曬太陽」；民主派則憂慮新世界「假捐地、真圖利」，認為應具體交代捐出的土地周邊會否有其他土地儲備。

尹兆堅憂捐地為圖利

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，有發展商願意捐地是好事，但暫未知該300萬呎土地的詳情。他說商會過去也曾與政府就新界農地處理交換意見，認為有部分發展商在新界「曬太陽」的土地應與政府合作處理，有些附近無路又無基建的土地亦可坐下商量。

民主黨議員尹兆堅認為，發展商如「洗心革面，真誠願意」捐地作社會公益用途值得支持，但必須具體交代所有擬捐土地位置周邊會否有其他土地儲備，以避免「假捐地、真圖利」的疑慮。惟近日政府吹風擬引《收回土地條例》處理農地，與捐地建公屋一脈相承，令他憂慮，捐地或是以建設小區公共屋邨以合理化建造周邊道路和基建，拆除城規限制以釋放附近大規模囤地價值。

民建聯劉國勳亦對捐地表示歡迎，期望政府有機制處理發展商捐出的土地，主動處理及加快程序，憂慮如捐出土地後卻「曬太陽」，令往後再無發展商有熱情捐地。他說民建聯亦有建議其他發展商檢視手上土地，交出部分土地以解決社會就房屋問題的深層次矛盾。

David Webb質疑捐地原因

稱董事須向股東解釋

獨立股評人David Webb稱新世界捐地是重大舉措，在昨天公布的業績公告卻隻字未提，並稱當日新世界動用股東資金購買農地，董事有必要向股東解釋捐地原因，倘若不能證實出售有助提升股東價值，董事是違反信託責任。David Webb對交易充滿疑問，例如新世界捐地會有什麼回報？是「叩頭」要求政府減少干預市場，抑或可交換批准發展地段更佳的土地？

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