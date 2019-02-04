新世界捐300萬呎農地 1/3批社企 指無關政黨倡收地 鄭志剛：承擔社會責任

翻查資料，新世界目前應佔農地土地儲備接近1700萬平方呎，主要在元朗區，佔逾1100萬平方呎（見表），即今次捐出土地規模佔其擁有農地比例近五分之一。

其中百萬呎與「要有光」合作

天水圍站附近2.8萬呎地建光村

若按政府所訂的收回土地特惠補償率，最新每方呎農地基本定率1124元計算，新世界最新捐出的農地估值最少33.72億元。鄭志剛稱：「在是次捐出300萬平方呎的農地中，有100萬平方呎計劃和『要有光』合作去建屋。當中已在天水圍站附近擬出3幅面積共近2.8萬平方呎土地，共建約100多個單位」，他冀藉此幫助有小朋友的低收入家庭。至於該300萬平方呎土地的最新狀况，他說「這包括很多幅地，估值方面要計一計」。

未正面回應是否關港現時氛圍

鄭志剛估計，今次捐出天水圍站附近2.8萬呎的土地，長遠有望幫助超過1萬人的居住問題，並重申有關計劃與《收回土地條例》無關，原因除了有關條例未有具體詳情之外，集團其實早在兩年前已啟動新世界首置及創意社會房屋項目，並認為有社會責任去做。他沒有正面回應今次舉動是否與香港現時氛圍有關，但強調每個集團會有自己的思維去解決及紓緩住屋問題，並且要用新方法處理，要照顧的不限於股東，亦包括其他持份者。

料2022年建成 光村流轉率可達100%

「要有光」創辦人余偉業補充，在今次啟動光村的建屋計劃前，他們早已在2016年和周大福慈善基金合作發展深井光屋。當時慈善基金捐助2000萬元，將紗廠職員宿舍翻新，共45伙，每伙300多平方呎，主要對象為需照顧兒童的在職家庭。今次與新世界合作的光村，會以象徵式代價1元，撥地至2047年，每個單位預算樓面面積200至300平方呎，樓宇為3層高，會交由年輕建築師及設計師參與，會配套兒童遊樂、文化創意設施及本土特色店舖。項目將於2022年建成，過程中需要政府批准改用途。

至於光村租金水平，余偉業稱「會視乎住戶支付能力而定，例如若有住戶需要應付醫療開支，則可繳付較便宜的租金」，而非固定租金。一般住戶會租住3年，單位流轉率每年可達100%，遠高於公屋的低於1%，原因是住戶在租金處於可支付水平而又得到社區配套，儲蓄會更多，亦增加上流能力。在「要有光」成立9年期間，已在港九新界提供逾100個單位，累計長期住有200個家庭，及服務逾1000人。

長實：會研究 恒基：樂意與政府磋商

民建聯較早前在報章刊登全版廣告，促請政府引用收地條例建公營房屋，縮短輪候公屋時間；早前財政司長陳茂波接受《環球時報》專訪時也說，政府有需要時會引用收地條例收地。兩周前新鴻基地產公布有兩幅屯門農地讓政府收回發展。本報向其他發展商查詢會否考慮效法捐地，長實回覆表示，以農地發展房屋完成需時，可能較長時間才能讓有需要者受惠，不過仍會就此作研究。恒基地產回應稱，過往曾捐地興建安老院舍、青年宿舍及提供單位作過渡房屋，就此事樂意與政府磋商。

明報記者