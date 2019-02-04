VIX反映恐慌亢奮程度

VIX指數雖然是反映未來30日的波動程度，卻是以年化百分比計算，並且以常態分佈（normal distribution）的機率出現。舉例說，假設VIX指數為15，表示預期的年波動率為15%，因此接下來30天預期的波動率標準差為4.33%，也就是標普500指數30日後波動在正負4.33%以內的機率是68%（常態分佈正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率為95%）。 換句話說，30日後，標普500指數最多漲跌4.33%以內就有68%的可能性。

通常VIX指數超過40水平時，即表示市場投資者對未來抱有非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。反之，當VIX指數低於15，表示市場出現非理性亢奮（irrational exuberance）；例如在亞洲出現金融危機的數個月前，亞洲各地資產市場不合理地爆升，香港亦不例外，即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60。VIX指數不一定能準確預測走向，但多少也可以反映當時市場的氣氛。

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