聯博：波動市留意收息股 經濟增長疲弱 金融消費股顯抗逆力

在中美暫時未正式重啟貿易談判前，負面論調再度浮現，加上英國新任首相約翰遜的帶領下脫歐充滿變數，導致歐洲經濟表現持續低迷，歐洲股市因而受壓。Hargis相信，MSCI世界指數及標普500指數會持續波動，投資者避險情緒會持續。

看淡醫療保健股

過往基金持有的工業及科技股獲得不俗回報，惟科技股稍為有減持。組合中醫療保健股表現較為落後，故亦有看淡。Hargis看好金融及消費行業，相信在全球經濟增長疲弱時，防禦力會較高，同時他看好具穩定派息的股份。至於基金在2018年減持銀行股，今季卻增持，原因除了是派息穩定，估值吸引之外，同時該類股份屬防守較強的股份。此外，目前他看淡原材料及工業股，因為這類股份對經濟周期敏感度較高。

聯博低波幅策略股票基金最重倉股份是瑞士羅氏控股（Roche）佔2.31%，該公司受第一季銷售數字強勁的激勵，調高2019年全年盈利展望，增幅由1月底時預估的低至中度的個位數，調升到中度個位數。羅氏今年首季收入年增8%至148億瑞郎，優於路透調查預估的142億瑞郎，其中製藥部門營收增長10%。

Kent Hargis管理該基金組合主要篩選未來預期波動度較低與下行風險較小的股票，例如股市在2018年末急跌時，控制波幅對許多投資者來說是重中之重。但是，當市場在2019年首季升市時，波動似乎沒有那麼緊迫。他認為基金主要採取波動市中的防禦策略，長線會跑贏相關指標。

着重現金流 偏好非經濟周期股

由於不少央行會實施貨幣量寬政策，以支持股市向上，惟政治因素亦會令股市波動，而通脹壓力未消退，故股市仍會出現大上大落的情况。Hargis表示，現時投資組合選股會看重現金流及偏好非經濟周期股，以抵禦未來的波動市况。

龍彩霞 明報記者

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