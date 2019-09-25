形薈撻大訂2房 加價兩成重推

愛海頌周內上載樓書

成交紀錄冊資料顯示，形薈一個實用565方呎的2座20樓C室，2房間隔，買家早於2017年2月以1179.9萬元購入，最新錄得撻大訂，料原買家損失樓價15%、即約176萬元訂金。

另發展商更新價單，該單位定價由1242萬元調高至1523.5萬元，加幅近兩成。

傲玟今開放示位予傳媒參觀

此外，多個新盤預備推出，高銀旗下何文田傲玟將於今日首度開放示範單位予傳媒參觀。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌樓書將於周內上載，上載樓書後會隨即開放示範單位，預計下月初會正式推出，首批單位會以吸引價推出，而近日一手市場有承接力，反映剛性需求強勁。

尚．珒溋暫收600票 今截止認購

另方面，龍湖集團（0960）與合景泰富（1813）合作發展的啟德尚．珒溋將於周五發售首輪218伙，項目將於今日截止登記，合景泰富市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻透露，項目至昨午為止，暫收近600票。

若以首日發售的218伙計，超額1.7倍。她又指，入票客中大手客佔10%以內，項目最快下周再加推，屆時將加價空間。

龍譽推「先住後付」計劃搶客

面對尚．珒溋推出，已屆現樓的區內保利（0119）龍譽推出「先住後付」計劃，按發展商更新之價單所見，項目推出720天成交期，若買家先付樓價10%訂金，並另外支付樓價6%作許可費，即可提前入伙。有關計劃可再分為現金優惠付款計劃(照定價減1%)及備用二按貸款付款計劃（照定價），買家可獲指定財務公司提供樓價兩成二按，首24個月利率為P減2厘（P為5.125厘，下同），其後為P。