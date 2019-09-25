嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低

劈價250萬至1200萬易手

杜續指，原業主1996年以502.9萬元買入上址，最終於2017年淪為銀主盤，同年7月銀主以1450萬元放盤，放盤兩年，最終減價250萬元或17%易手，單位期內大幅升值697.1萬元或1.4倍。

一城本月成交超上月全月八成

業主睇淡後市，議價幅度增加，務求沽貨止賺離場。同為十大屋苑的沙田第一城，本月暫錄約31宗二手成交，較上月全月錄得的17宗大幅超逾八成，最新錄得37座高層D室，實用面積304方呎兩房戶，議價後以535萬元易手，實呎17,599元。原業主則於2003年以85萬元購入單位，持貨16年，帳面獲利450萬元或5.3倍。

資助房屋方面，青衣居屋青華苑則新近錄得低價成交。中原高級分行經理楊麗珍指出，上述青華苑A座低層1室，實用面積351方呎1房戶，屬遺產貨，最初於自由市場叫價460萬元，最終以393萬元易手，實呎11,197元。

青華苑今年首跌穿400萬

對比屋苑本月B座高層5室同類單位，實用面積338方呎，當時以455萬元已補地價易手，即是次最新成交做價較市價低約14%，並創屋苑今年新低，亦是屋苑今年首次做價跌穿400萬元。據悉，原業主於1986年4月以13.94萬元（未補地價）買入單位，料轉手獲利甚豐。

康逸苑逼900萬破頂 3年升四成

不過，個別屋苑亦錄得高價成交。世紀21聯誠物業董事謝寶昭指出，藍田居屋康逸苑D座中層1室，實用650方呎3房戶，以895萬已補地價易手，創屋苑新高，實呎13,769元。原業主2016年以620萬已補地價購入上址，持貨3年，額印鬆綁即沽貨，帳面獲利275萬元或44%。