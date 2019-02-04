BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖

承租27年 3年來無加租

資料顯示，THE BODY SHOP早於1992年已進駐上址，當時月租僅33萬元，至今續租7次。該舖位於西洋菜南街及奶路臣街大單邊，人流暢旺，市旺時一度成為零售商搶租的目標。友誠商業中心為「麻雀館大王」石鑑輝家族的收租物業之一，樓上商舖有影音店及美甲店，在區內地標物業之一。

另民生商舖則因市道欠佳而接連錄減價成交，中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，連番爆發衝突的北角區本月錄多宗減價成交，其中一宗位於建華街39號低層地下，舖位面積約900方呎，以約838萬元沽出，呎價9311元。業主原本以意向價約1200萬元放售，是次成交大減約362萬元或30%。據知，舖位現經營汽車維修，市場消息指，該舖月租約4.5萬元，新買家可享逾6厘租金回報。

北角建華街舖劈價三成易手

莊氏指，社會運動持續逾3個月，示威遊行蔓延至各區，核心區如銅鑼灣等成為重災區，不時出現大幅減租情况，街上吉舖逐漸增加。另一方面，主攻民生消費的地區租金抗壓力較強，但亦有個別業主擔心投資前景，決定盡快套現換貨離場，導致民生區亦見減價成交個案。